«Fico mesmo aflito»: José Raposo fica comovido com gesto de Pedro Chagas Freitas

José Raposo , de 62 anos, viveu recentemente um momento de grande emoção ao partilhar no Instagram um texto que o escritor Pedro Chagas Freitas escreveu sobre ele há alguns meses. Visivelmente tocado pelas palavras, o ator confessou que ainda nem conseguiu ligar ao escritor para agradecer pessoalmente: «Fico mesmo aflito quando falam sobre mim e se referem a algo que supostamente tenha que não seja comum a outros… juro que fico surpreso, por me considerar alguém com valores e princípios básicos, normais, que qualquer um de nós deverá ter!».

Na publicação, José Raposo explicou que decidiu partilhar as palavras do autor de “Prometo Perder” não só por gratidão, mas também pelo carinho que nutre pela sua escrita. O ator recordou ainda a troca de mensagens que ambos tiveram durante o internamento do pequeno Benjamim, um momento que tocou profundamente milhares de pessoas. «Sou um admirador da literatura do Pedro, que foca questões sociais de uma maneira elegante, poética, que nos toca profundamente», escreveu.

O texto de Pedro Chagas Freitas é, de facto, um verdadeiro elogio ao ator. «O José Raposo é espantoso. Digo-o sem hesitação, sem pudor… O que faz atravessa-nos a pele, instala-se algures entre o espanto e a gratidão. Onde toca, transforma. Onde aparece, fica. É um senhor dos raros, dos que não nos deixam voltar ao mesmo lugar: leva-nos, transporta-nos, numa magia a que só pode chamar-se arte.»

Mas para o escritor, mais do que o talento, é o lado humano de José Raposo que o distingue. Recordando o internamento do Benjamim, Pedro destacou a presença diária do ator, sempre disponível para animar e confortar, sem esperar nada em troca. «Quis dar luz sem pedir luz em troca. Como é que alguém tão grande continua tão generoso?», questionou.

As palavras não deixaram os seguidores indiferentes. Entre as dezenas de comentários, houve quem escrevesse: «Ser humano de corpo e alma, cheio de tudo o que realmente importa, ‘essência’! Obrigada aos dois por existirem no meu horizonte e serem ☀️❤️». Outro admirador acrescentou: «Oh Zé, és efetivamente um ser humano fora de série ❤️🙌».

O próprio Pedro Chagas Freitas também respondeu à partilha do ator com uma mensagem simples, mas cheia de afeto: «Obrigado eu por seres a pessoa linda que és 🙌».

Entre palcos e ecrãs, José Raposo soma já mais de quatro décadas de carreira, mas é esta dimensão humana, muitas vezes vivida longe das câmaras, que continua a conquistar corações. Talvez por isso, como disse Pedro Chagas Freitas, «o país aplaude-o».