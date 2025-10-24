Secret Story: José Raposo e os filhos imitam Vera e momento torna-se viral

José, Ricardo e Miguel Raposo visitaram um programa de rádio chamado «As Três da Manhã» para apresentar o seu mais recente projeto: “Reality Show: Os Raposos – 3027”, um espetáculo metateatral que combina elementos de ficção científica com memória real.

Mas foi durante a visita, que os atores surpreenderam interpretar o famoso monólogo da Vera, da Casa dos Segredos, assumindo diferentes personagens de filmes. Conhecidos pela sua boa disposição, genuinidade e humor contagiante, José, Ricardo e Miguel proporcionaram um momento único, onde o público se riu e se emocionou ao mesmo tempo. A interpretação cheia de emoção da cena viral de Vera — a concorrente que acabou por ser expulsa por agressão do reality show.

A rádio fez um post divertido e cheio de humor: «E se o “famoso monólogo” da Vera do Secret Story fosse interpretado por Pumba, por uma personagem de “Os Miseráveis” ou pelo Orlando de “Rabo de Peixe”? As Três da Manhã lançaram o desafio a José, Ricardo e Miguel Raposo e o resultado é surpreendente».

Veja aqui o momento inédito:

Relembre-se que “Reality Show: Os Raposos – 3027” é uma peça que combina o carisma e a química inconfundíveis dos Raposos com uma narrativa que mistura o futuro e a memória, criando uma experiência teatral que desafia as convenções e envolve o público do início ao fim. A produção promete ainda mais surpresas e momentos inesperados até ao seu final no dia 16 de novembro, no Teatro Variedades, consolidando o estatuto da família Raposo como referência no teatro português contemporâneo.

Reveja aqui outro momento de José Raposo a falar sobre a sua dinâmica de familia e cumplicidade com os filhos.

Veja aqui:

