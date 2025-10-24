Secret Story: José Raposo e os filhos imitam Vera e momento torna-se viral

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 41min
Secret Story: José Raposo e os filhos imitam Vera e momento torna-se viral - TVI

Internet aplaude a família Raposo.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

José, Ricardo e Miguel Raposo visitaram um programa de rádio chamado «As Três da Manhã» para apresentar o seu mais recente projeto: “Reality Show: Os Raposos – 3027”, um espetáculo metateatral que combina elementos de ficção científica com memória real

Mas foi durante a visita, que os atores surpreenderam interpretar o famoso monólogo da Vera, da Casa dos Segredos, assumindo diferentes personagens de filmes. Conhecidos pela sua boa disposição, genuinidade e humor contagiante, José, Ricardo e Miguel proporcionaram um momento único, onde o público se riu e se emocionou ao mesmo tempo. A interpretação cheia de emoção da cena viral de Vera — a concorrente que acabou por ser expulsa por agressão do reality show.

A rádio fez um post divertido e cheio de humor: «E se o “famoso monólogo” da Vera do Secret Story fosse interpretado por Pumba, por uma personagem de “Os Miseráveis” ou pelo Orlando de “Rabo de Peixe”? As Três da Manhã lançaram o desafio a José, Ricardo e Miguel Raposo e o resultado é surpreendente».

Veja aqui o momento inédito: 

 

Relembre-se que “Reality Show: Os Raposos – 3027” é uma peça que combina o carisma e a química inconfundíveis dos Raposos com uma narrativa que mistura o futuro e a memória, criando uma experiência teatral que desafia as convenções e envolve o público do início ao fim. A produção promete ainda mais surpresas e momentos inesperados até ao seu final no dia 16 de novembro, no Teatro Variedades, consolidando o estatuto da família Raposo como referência no teatro português contemporâneo.

Reveja aqui outro momento de José Raposo a falar sobre a sua dinâmica de familia e cumplicidade com os filhos.

Veja aqui: 

«O meu 'filho' e a minha 'sobrinha'...»: A descoberta que deixou Rita Pereira completamente rendida - Novelas - TVI

Fãs ficam eufóricos com coincidência entre “Morangos com Açúcar” e “Terra Forte”: «Que nostálgia» - Novelas - TVI

Relacionados

«Ainda estou a processar»: A noite que Jessica Athayde não consegue esquecer

«Que sofrimento!»: Sara Prata viveu minutos de aflição junto do seu companheiro

É considerada uma das mulheres mais bonitas de Portugal e está a alcançar sucesso além fronteiras

Mais Vistos

Morreu atriz famosa aos 49 anos: «Desaparecimento, inesperado e prematuro»

Hoje
1

É considerada uma das mulheres mais bonitas de Portugal e está a alcançar sucesso além fronteiras

A Fazenda
Ontem
2

Reconhece esta atriz? É uma das mulheres mais bonitas de Portugal!

Quero é Viver
23 jan 2023
3

Vem aí em «Terra Forte»: O reencontro de Flor e a mãe, Rosa Maria, ao fim de 20 anos

Terra Forte
Ontem
4

Exclusivo «Terra Forte»: No velório de Flor, Maria de Fátima insinua que ela se suicidou

Terra Forte
ter, 21 out
5

«Que sofrimento!»: Sara Prata viveu minutos de aflição junto do seu companheiro

Ontem
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Terra Forte»: António e Flor estão envolvidos num confronto doloroso com o passado

Terra Forte
Hoje

Vem aí em «A Protegida»: Laura faz um sério pedido a JD

A Protegida
Hoje

«Que sofrimento!»: Sara Prata viveu minutos de aflição junto do seu companheiro

Ontem

Fãs ficam eufóricos com coincidência entre “Morangos com Açúcar” e “Terra Forte”: «Que nostálgia»

Terra Forte
Ontem

«O meu 'filho' e a minha 'sobrinha'...»: A descoberta que deixou Rita Pereira completamente rendida

Terra Forte
Ontem

Vem aí em «Terra Forte»: Rosa Maria faz uma revelação estrondosa sobre o passado de Maria de Fátima

Terra Forte
Hoje
FORA DO ECRÃ

Está revelado o segredo de Cristina Ferreira para ter energia do início ao fim do dia

Hoje

Secret Story: José Raposo e os filhos imitam Vera e momento torna-se viral

Hoje

Morreu atriz famosa aos 49 anos: «Desaparecimento, inesperado e prematuro»

Hoje

«Passei por várias emoções»: Marta Andrino vive experiência sensorial ao lado de apresentadora famosa

Festa é Festa
Ontem

«Ainda estou a processar»: A noite que Jessica Athayde não consegue esquecer

Ontem

«O meu 'filho' e a minha 'sobrinha'...»: A descoberta que deixou Rita Pereira completamente rendida

Terra Forte
Ontem
Mais Fora do Ecrã