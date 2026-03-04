As imagens nunca antes vistas da celebração histórica dos 99 anos de Ruy de Carvalho

No passado domingo, dia 1 de março, Ruy de Carvalho assinalou os seus 99 anos de vida de forma memorável, num momento marcado pela emoção, pelo carinho e por uma sentida homenagem à sua longa e notável carreira. Considerado o ator mais velho do mundo ainda em atividade, o decano dos atores portugueses foi surpreendido com uma celebração que reuniu familiares, amigos, colegas de profissão e várias figuras bem conhecidas do público.

A iniciativa partiu de Rui Mendes, que desafiou um grupo de amigos a juntar-se para celebrar esta data tão simbólica. A revelação foi feita por José Raposo através das redes sociais, onde partilhou pormenores do encontro e destacou o simbolismo de homenagear um homem com uma “vida cheia de vidas”, que continua a inspirar gerações e a transmitir o seu amor pela arte de representar.

Sem desconfiar da surpresa que o aguardava, Ruy de Carvalho dirigiu-se à Taberna dos Cabrões, restaurante de que gosta particularmente, por sugestão da filha, Paula Carvalho. À chegada, foi recebido por uma verdadeira plateia de luxo, composta por colegas dos palcos, amigos de longa data e até clientes que se encontravam no restaurante e que rapidamente se deixaram envolver pela emoção do momento.

Ora veja:

José Raposo descreveu assim o acontecimento: «No domingo dia 1 o decano dos actores portugueses, o Mestre RUY DE CARVALHO soprou 99 velas!!!!! E partiu do Rui Mendes a bonita ideia de nos juntarmos uns quantos para festejarmos este episódio especial de comemoração de uma vida cheia de vidas, uma vida que continua a incentivar-nos e a ensinar-nos que o amor e a dedicação a esta arte é algo sublime, algo que se prolonga pela eternidade…

Então a Paula (filha do Ruy) disse-me que ele gostava muito da Taberna dos Cabrões, e assim aconteceu, ontem, um bonito encontro entre “Sir” Ruy de Carvalho (como lhe chamou o Nuno Nazareth Fernandes!) e a gente dos palcos mais a gente do público (que ali almoçava) que o ama…! Foi tão, tão bom! Parabéns Ruy, obrigado, sempre, por tudo!

As imagens : 1.ª dá-se a chegada do Ruy, que não sabia da surpresa, ao restaurante (gravada pelo António Machado); 2.ª (da esquerda) : Vera Silva (cuidadora do Ruy); João Maria Pinto; Ricardo Raposo; Tiago Aldeia; Paula Carvalho; António Homem Cardoso; Ruy de Carvalho; João de Carvalho e António Machado; (da direita) : Fábia Rebordão; Jorge Fernando; eu; João Brás; Cochat; Carlos Areia; João Didelet; Raúl Barbosa e Carlos Sebastião. 3.ª (da esquerda) : Marlo José; Fernando Mendes; António Melo; José Eduardo; Marques d’Arede; David Mesquita; João Dias; Luís Mascarenhas; José Martins; Gonçalo Diniz; José Luís Gordo e Cândido Mota. (da direita) : Fernando Ferrão; Toy; Carlos Cunha; António Aldeia; João Coelho; Manolo Bello; João Cayate; Rui Mendes e Nuno Nazareth Fernandes.

p.s. - o João Pedro Pais chegou mais tarde.»

A publicação gerou uma onda de carinho nas redes sociais, com centenas de comentários a enaltecerem o ator e a iniciativa. Entre as mensagens partilhadas, destacam-se: «Ai que saudades do Fernando Ferrão!!! Que linda homenagem ao Sir Ruy de Carvalho. Merece todas. Todas elas ❤️ que lindo. Long live the King ❤️»; «Epá que belo repasto, pena não estar aí! 🙌❤️»; «Que maravilha ❤️»; «Que maravilha Zé! Que bonito ❤️»; «Parabéns ideia genial ❤️».

Aos 99 anos, Ruy de Carvalho continua a ser uma referência incontornável do teatro e da representação em Portugal, reunindo à sua volta o respeito, a admiração e o afeto de várias gerações. A surpresa preparada pelos amigos foi mais do que uma simples festa de aniversário: foi um tributo vivo a uma carreira ímpar e a uma vida dedicada à arte.

Reveja aqui uma das últimas grandes entrevistas de Ruy de Carvalho ao lado de Manuel Luís Goucha: