«É lamentável»: José Raposo não esconde revolta e deixa alerta

José Raposo, de 62 anos, ator consagrado e marido de Sara Barradas, voltou a usar a sua voz para defender a cultura e alertar para a importância da liberdade artística em Portugal. Com uma carreira de mais de quatro décadas no teatro, cinema e televisão e uma ligação profunda ao teatro de revista — o ator fez recentemente um apelo firme nas redes sociais, centrando-se numa situação que considera preocupante.

O foco da sua mensagem foi o histórico Teatro Maria Vitória, frequentemente apelidado de “Catedral da Revista”, que sofreu graves danos após tempestades que provocaram o desabamento do teto. Este incidente levou à interrupção do espetáculo em cena e deixou dezenas de artistas e técnicos desempregados, uma realidade que José Raposo não ignorou.

Num tom crítico, o ator sublinhou que, apesar de acreditar que o espaço será recuperado à semelhança de outras épocas marcadas por tragédias, é urgente que os processos para a reabertura sejam céleres. Para José Raposo, não está apenas em causa um edifício, mas sim um símbolo maior da cultura portuguesa.

O ator recordou ainda a história do teatro, inaugurado a 1 de julho de 1922, e que desde então se mantém fiel à Revista à Portuguesa. A primeira peça apresentada, “Lua Nova”, contou com textos de Ernesto Rodrigues, Félix Bermudes, João Bastos e Henrique Roldão, música de Raul Portela e Alves Coelho, e encenação de José Clímaco, reunindo nomes de destaque da época.

O nome do teatro é, aliás, uma homenagem à fadista e atriz Maria Vitória, uma figura muito popular que faleceu prematuramente. José Raposo recuperou palavras de Avelino de Sousa, que a descreveu como “cantatriz por excelência”, destacando a sua importância na cultura popular portuguesa.

Mais do que um olhar para o passado, a publicação teve também um apelo claro ao presente. José Raposo pediu aos governantes que tomem decisões rápidas e apelou à solidariedade dentro do meio artístico, lembrando que está em causa “o espaço físico de um Teatro”, mas também tudo o que ele representa.

A reação dos seguidores não se fez esperar, com várias mensagens de apoio e preocupação pela cultura nacional. Entre os comentários, destacam-se palavras de incentivo e críticas à situação atual, reforçando a ideia de que o Teatro Maria Vitória continua a ser visto como um pilar essencial da identidade cultural portuguesa.

Conheça melhor a relação de José Raposo e Sara Barradas: