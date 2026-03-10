Os olhares, os beijos e as intrigas sem interrupções?
«Já não vivemos nos tempos da censura»: José Raposo denuncia ameaça e deixa alerta

«Já não vivemos nos tempos da censura»: José Raposo denuncia ameaça e deixa alerta

Revelamos tudo.

José Raposo, de 62 anos, marido da atriz Sara Barradas,  é reconhecido como um dos atores mais prestigiados de Portugal, com uma carreira que se estende por mais de quatro décadas entre teatro, cinema e televisão, destacando-se especialmente no teatro de revista. Recentemente, o ator utilizou as redes sociais para fazer um alerta sobre a importância da liberdade artística e da criação cultural, destacando o papel do teatro na reflexão sobre temas sociais relevantes, como a censura.

Em tom firme, José Raposo explicou a necessidade de recordar episódios históricos em que peças de teatro eram censuradas e a cultura amordaçada, sublinhando o impacto do fascismo na tentativa de calar a sociedade: «É fundamental falar-se da CENSURA, uma das principais armas do fascismo para estupidificar e calar o povo! É bom recordar outros tempos em que as peças de teatro eram censuradas, e a cultura “amordaçada”! É bom chamar a atenção das novas gerações para o que significa a tentativa de “calar” a liberdade da criação artística…»

O ator referiu ainda o recente posicionamento do TAS – Teatro Animação de Setúbal, que manifestou repúdio perante declarações e votos dos vereadores do partido CHEGA na Câmara Municipal de Setúbal, relativos ao apoio financeiro às companhias de teatro da cidade. José Raposo e o TAS criticam a classificação do trabalho cultural como “agenda ideológica” ou “divisora de pessoas”, afirmando que tais afirmações revelam desconhecimento do papel das artes e representam uma tentativa de cercear a liberdade de criação.

No comunicado, o TAS reforça que o teatro existe para questionar, refletir e promover o pensamento crítico, rejeitando a imposição de critérios morais subjetivos que definam o que é “aceitável” para o público:
«Já não vivemos nos tempos da censura. Em democracia, o apoio público à CULTURA não deve ser um prémio por “bom comportamento” ou conformidade ideológica, mas sim um investimento na diversidade e na identidade de uma região. Os setubalenses são um povo plural. Insinuar que o teatro afasta a população é ignorar décadas de salas cheias, de formação de públicos e do papel social que o TAS desempenha na comunidade.»

José Raposo e o TAS garantem que não aceitarão o regresso ao pensamento único e que continuarão a produzir cultura livre, profissional e independente, mantendo o compromisso com a arte e a liberdade:
«Pelo Teatro, pela Liberdade, por Setúbal.»

Para além da carreira profissional, José Raposo tem uma vida pessoal marcada pela estabilidade e felicidade. É casado com a atriz desde 2011, após se terem apaixonado durante as gravações da novela “Espírito Indomável”. O casal, que partilha uma diferença de idade de 28 anos, celebrava recentemente 15 anos de união, mantendo-se unido e solidário, tanto na vida pessoal como na vida artística.

