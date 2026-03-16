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Mãe de José Raposo celebra 91 anos e surge em fotografia especial e inesperada: «Uma idade bonita»

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 42min
Mãe de José Raposo celebra 91 anos e surge em fotografia especial e inesperada: «Uma idade bonita» - TVI

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José Raposo partilhou um momento familiar emocionante ao celebrar os 91 anos da mãe, festejados no restaurante A Mó, em Pontével. “A minha Mãe fez ontem 13/Março 91 anos! Está bem felizmente, é tão bom vê-la com saúde chegar a uma idade bonita assim!”, escreveu o ator, destacando a vitalidade e felicidade da aniversariante.

Na foto de grupo, da esquerda para a direita, aparecem a filha Lua ao colo do irmão Miguel, o próprio José, a "avó Mé" de Sara Barradas, a própria Sara, os netos Matias e Noah, Carolina, Ricardo, o sobrinho Duarte e, no centro das atenções, a matriarca sorridente. O encontro reforça os laços de uma família numerosa e unida, com gerações a partilharem o carinho e a alegria.

“Que continue a viver a vida com a ingenuidade saudável e a alegria que a caracterizam! Amo-a 🌹”, concluiu José Raposo, num post que celebra não só a longevidade, mas o espírito leve e positivo que define a sua mãe.

José Raposo participou em produções como «Remédio Santo», «Louco Amor» e ainda «Sr. Rui, Um Homem do Povo». Recorde aqui a recente passagem do ator pelo programa «Bom Dia Alegria»:

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