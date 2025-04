Nem vai acreditar quem é que José Raposo encontrou em Paris. Surpreenda-se

No passado 30 de março, Lua, filha de José Raposo e Sara Barradas, celebrou o seu 6.º aniversário. Os atores viajaram com a filha até à Disneyland Paris, onde têm aproveitado momentos mágicos em família no mundo encantado da Disney.

Ao longo da viagem, José Raposo e Sara Barradas têm partilhado com os seus seguidores diversos momentos inesquecíveis deste passeio especial. No entanto, um registo em particular chamou a atenção!

Os atores não foram os únicos portugueses conhecidos a visitar a Disneyland Paris nesta altura. Rodrigo Gomes, locutor de rádio, também se encontra em Paris e acabou por se cruzar inesperadamente com José Raposo. O momento foi eternizado com uma foto, que rapidamente conquistou os seguidores.

Na imagem, José Raposo e Rodrigo Gomes surgem juntos, e a legenda do locutor não passou despercebida: «Estás na Disney e encontras o Pumba, do Rei Leão @joseraposoofficial».

