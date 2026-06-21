José Sá, jogador da Seleção Nacional, é casado com uma atriz que ficou conhecida na TVI

O atleta José Sá tem vindo a afirmar-se como um dos guarda-redes mais consistentes do futebol português na última década. Atualmente ao serviço do Wolverhampton Wanderers, em Inglaterra, o internacional português, de 33 anos, mantém também um lugar regular nas opções da Portugal national football team, sendo frequentemente chamado para defender as cores de Portugal em competições internacionais e fases de qualificação.

Fora dos relvados, José Sá tem igualmente visto a sua vida pessoal ganhar atenção mediática. O guarda-redes casou-se em junho de 2025 com a modelo e ex-atriz Raquel Jacob, numa cerimónia realizada num palácio e marcada por uma celebração luxuosa, que juntou familiares e amigos próximos.

Da relação do casal nasceu a filha, Maria Leonor, que se tornou o centro da vida familiar de ambos. Apesar da projeção pública associada ao futebol de alto nível, José Sá tem mantido uma imagem discreta fora de campo, conciliando a carreira internacional com a vida familiar construída em Inglaterra.

Recrode-se que Raquel Jacob tornou-se conhecida do grande público em 2007, quando integrou a 4.ª temporada de “Morangos com Açúcar”, uma das fases mais marcantes da série juvenil da TVI. A atriz e modelo portuguesa interpretou a personagem Mafalda, conquistando muitos fãs na altura. Na série, Raquel Jacob contracenava com a sua irmã gémea, Catarina Jacob, que dava vida à personagem Laura. As duas irmãs rapidamente chamaram a atenção dos telespectadores e tornaram-se rostos bem conhecidos entre os seguidores da série.

Hoje, o guarda-redes português vive uma fase estável da sua carreira, continuando a competir ao mais alto nível na Premier League, enquanto equilibra as exigências do futebol profissional com a sua vida pessoal ao lado da família.

Recorde-se de Raquel em «Morangos com Açúcar»: