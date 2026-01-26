Vem aí em «Terra Forte»: Quando menos se espera, é Álvaro quem 'dá a mão' a Flor

Em «Terra Forte», Flor (Benedita Pereira) e António (Joao Catarré) ficam surpresos por Álvaro (José Wallenstein) ter acedido a ajudar Rosa Maria (Custódia Gallego) deixando que José (Paulo Calatré) e Carla (Marina Albuquerque) se mudem para sua casa. Rosa Maria diz que Álvaro mudou muito e já não se move pela vingança aos Terra Forte. Rosa Maria diz que Flor deve lutar pela herança, deixando-a tensa.
Flor fica nervosa por Rosa Maria e António dizerem que ela tem de lutar pelo dinheiro da família, por não ser justo que Maria de Fátima fique com tudo. Flor indica estar a pensar renunciar a tudo e António diz a Rosa Maria que têm de demovê-la daquela ideia.
Recorde-se que Álvaro, até ao momento, era um grande inimigo de Flor: