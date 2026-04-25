Vem aí em «Terra Forte»: Álvaro e Rosa Maria montam plano arriscado para apanhar Maria de Fátima

Em «Terra Forte», Álvaro (José Wallenstein) confirma constrangido a Rosa Maria (Custódia Gallego) que fez Maria de Fátima (Rita Pereira) dar metade de tudo que tem a Sammy (José Fidalgo) e aos filhos sob chantagem. Rosa Maria senta-se em choque enquanto ouve Álvaro a contar-lhe que Maria de Fátima foi amante de Manuel (António Capelo), ameaçou de morte Adelaide (Lucinda Loureiro), e pode ter empurrado Flor do cruzeiro para a matar.

Rosa Maria está em choque por Maria de Fátima ter sido amante de Manuel, com Álvaro a explicar que foi a própria Adelaide que os apanhou juntos. Álvaro diz a Rosa Maria que Maria de Fátima também ameaçou de morte Adelaide.

Álvaro explica que Maria de Fátima impôs a Adelaide que desaparecesse para que ela e Manuel tivessem a ideia de adotá-la. Ela diz estarrecida que aquilo ajuda a reforçar a sensação de Flor de achar que foi Maria de Fátima quem a empurrou para o mar no cruzeiro.

O pai de Sammy diz a Rosa Maria para aproveitar Maria de Fátima querer ficar em casa dela para a fazer confessar tudo o que fez. Rosa Maria refere que já sabe como a filha é astuta e não se vai desmanchar facilmente.

Ele acaba por confirmar que Sammy já sabe do amante e está a confrontar César neste momento na Procuradoria. Ambos concordam que Maria de Fátima e Cobra (ricardo Burgos) devem estar prestes a encontrar-se, sendo a altura perfeita para seguirem Maria de Fátima para os apanharem em flagrante.

Recorde-se que Flor e o marido vão espiar Cobra e Maria de Fátima: