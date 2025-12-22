Vem aí em «Terra Forte»: Álvaro recebe a notícia que tanto teme

Em «Terra Forte», Álvaro (José Wallenstein) olha atónito para Rosa Maria (Custódia Gallego) a dizer-lhe que o casamento de Sammy (José Fidalgo) com Maria de Fátima (Rita Pereira) pode ter chegado ao fim.
Álvaro está aflito que Sammy deixe Maria de Fátima e fique sem a fortuna dos Terra Forte, correndo o risco de ficar tanto sem Maria de Fátima como Flor (Benedita Pereira), culpabilizando Flor por ter feito Sammy perder a cabeça. Rosa Maria sai furiosa com ele.
Recorde-se que Álvaro ponderou a hipótese de se aliar a Flor: