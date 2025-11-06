Vem aí em «Terra Forte»: Álvaro e Sammy entram em confronto por causa de Flor

Em «Terra Forte», Álvaro (José Wallenstein) assume sem rodeios a Flor (Benedita Pereira) que o retorno dela é mau para a família por achar que ela quer recuperar a fortuna da família, não indo deixar isso acontecer, sendo os seus netos quem vão ficar com tudo, salientando que felizmente Maria de Fátima (Rita Pereira) não tem o sangue Terra Forte a correr-lhe nas veias. Flor e Álvaro ficam a olhar-se em despique.

Sammy (José Fidalgo) continua a dizer a Álvaro que Flor é uma vítima naquela história. Álvaro diz irritado ao filho já ter percebido que ele continua apaixonado por Flor, avisando-o para não dar cabo do seu casamento por causa dela. Sammy esboça ar comprometido.

Recorde-se que Álvaro sente esta raiva por Manuel, o pai de Flor, lhe ter roubado tudo: