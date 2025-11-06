Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Álvaro e Sammy entram em confronto por causa de Flor

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 42min
Vem aí em «Terra Forte»: Álvaro e Sammy entram em confronto por causa de Flor - TVI

A conversa azeda entre os dois.

Ganhe 5000€ em cartão!
Participe na APP

Em «Terra Forte», Álvaro (José Wallenstein)  assume sem rodeios a Flor (Benedita Pereira) que o retorno dela é mau para a família por achar que ela quer recuperar a fortuna da família, não indo deixar isso acontecer, sendo os seus netos quem vão ficar com tudo, salientando que felizmente Maria de Fátima (Rita Pereira) não tem o sangue Terra Forte a correr-lhe nas veias. Flor e Álvaro ficam a olhar-se em despique.

Sammy (José Fidalgo) continua a dizer a Álvaro que Flor é uma vítima naquela história. Álvaro diz irritado ao filho já ter percebido que ele continua apaixonado por Flor, avisando-o para não dar cabo do seu casamento por causa dela. Sammy esboça ar comprometido.

Recorde-se que Álvaro sente esta raiva por Manuel, o pai de Flor, lhe ter roubado tudo:

Relacionados

Vem aí em «Terra Forte»: Rosa Maria deixa Flor em alerta

Vem aí em «Terra Forte»: É oficial! Rosinha e Dudu tornam-se namorados

Terra Forte

Atriz revela pormenores ds bastidores de «Terra Forte»: «Está mesmo com muita qualidade!»

Terra Forte
Hoje

Vem aí em «Terra Forte»: Glória bate em Marcus

Terra Forte
Hoje

Bomba em «Terra Forte»: Dudu e Dani não são filhos de Sammy. Mas, sabemos quem é o pai

Terra Forte
Hoje

Terra Forte: Empresa de Marcus provoca problemas de saúde a centenas de pessoas

Terra Forte
Ontem

Terra Forte: Rosinha e Dudu concordam namorar em segredo

Terra Forte
Ontem

Terra Forte: O abraço emocionante de Flor e Maria de Fátima

Terra Forte
Ontem
Mais Terra Forte

Mais Vistos

"Devia ser proibido": o pior tipo de café para ter em casa é dos mais consumidos em Portugal

qua, 29 out
1

Vem aí em «Terra Forte»: Flor descai-se e o seu plano é descoberto?

Terra Forte
seg, 3 nov
2

«Adivinhem quem vai ser avó?»: Atriz acarinhada pelos portugueses vive uma das melhores fases da sua vida

Ontem
3

Pedro Bianchi Prata partilha momento marcante com o filho: «Basta um abraço para ficar completo»

qui, 4 set
4

Aos 73 anos, Helena Isabel continua a desfilar nas passerelles e a somar elogios: «Muito elegante»

qua, 28 mai
5

«É oficial»: Marta Andrino e Frederico Amaral têm razões para celebrar

Festa é Festa
seg, 8 set
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Bomba em «Terra Forte»: Dudu e Dani não são filhos de Sammy. Mas, sabemos quem é o pai

Terra Forte
Hoje

Vem aí em «A Protegida»: Jorge fica a tremer com aviso de JD

A Protegida
Hoje

Meses após casar, Rosa Bela toma uma decisão radical: «Vamos lá ver»

Hoje

Aos 15 anos, irmã de ator famoso submete-se a tratamento raro nos EUA e enfrenta luta pela vida

Queridos Papás
Ontem

Angie Costa já não é mais Angie Costa? Atriz faz mudança inesperada

Hoje

Vem aí em «Terra Forte»: Álvaro e Sammy entram em confronto por causa de Flor

Terra Forte
Hoje
FORA DO ECRÃ

Maria Botelho Moniz está radiante com novo projeto: «Incrivelmente desafiante»

Hoje

Angie Costa já não é mais Angie Costa? Atriz faz mudança inesperada

Hoje

Meses após casar, Rosa Bela toma uma decisão radical: «Vamos lá ver»

Hoje

«Foi impossível não me emocionar»: Depois de um susto, noivo de Maria Botelho Moniz regressa a casa e foi isto que aconteceu

Ontem

Uma sala de sonho, piscina e muito mais: Catarina Gouveia abre as portas da sua casa luxuosa

Ontem

«Adivinhem quem vai ser avó?»: Atriz acarinhada pelos portugueses vive uma das melhores fases da sua vida

Ontem
Mais Fora do Ecrã