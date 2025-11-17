Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Álvaro muda de ideias e aconselha Sammy a lutar por Flor

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 32min
Vem aí em «Terra Forte»: Álvaro muda de ideias e aconselha Sammy a lutar por Flor - TVI

Confuso? Explicamos tudo sobre esta mudança repentina.

Ganhe 5000€ em cartão!
Participe na APP

Em «Terra Forte», Maria de Fátima (Rita Pereira) revela a Álvaro (José Wallenstein) que está a pensar em candidatar-se a presidente do Ninho. Álvaro abre o jogo com ela a perguntar-lhe se está a fazer aquilo para Sammy (José Fidalgo) voltar para casa, assentindo ir falar com o filho.

Sammy fica surpreso por Álvaro (José Wallenstein) o aconselhar a voltar para casa para lutar pelo amor de Flor (Benedita Pereira), dizendo ter percebido que ela é uma mulher com muito mais categoria do que Maria de Fátima.

Álvaro conta que convenceu Sammy a voltar para casa e Maria de Fátima assente em apoiá-lo na sua recandidatura ao Ninho. 

Recorde-se que, ainda há poucos dias, ÁLvaro ameaçou Flor:

Relacionados

Vem aí em «Terra Forte»: Flor enfrenta Maria de Fátima e exige justiça na partilha da herança

Vem aí em «Terra Forte»: Sammy sai de casa e deixa Maria de Fátima para trás

Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Flor recusa ficar com Sammy, por ter uma dívida de gratidão com António

Terra Forte
Hoje

Vem aí em «Terra Forte»: Sammy beija Flor

Terra Forte
Hoje

Vem aí em «Terra Forte»: Dani apanha Cobra a seduzir Rosinha

Terra Forte
Ontem

Exclusivo «Terra Forte»: Pânico! Vivi desaparece

Terra Forte
Ontem

Vem aí em «Terra Forte»: Legalmente, Flor não tem direito à herança da família?

Terra Forte
sáb, 15 nov

Terra Forte- A história trágica de Armando: «Sobreviveu, apenas, o seu neto»

Terra Forte
sex, 14 nov
Mais Terra Forte

Mais Vistos

Carne estufada ou guisada rija? Descubra o truque infalível para a deixar tenra e saborosa

qua, 12 nov
1

Este erro ao lavar roupa pode danificar a máquina e estragar as peças

Ontem
2

Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima confessa ciúmes de Sammy e implora perdão a Flor

Terra Forte
ter, 11 nov
3

Morreu o ator muito conceituado e acarinhado do público: «Partiu esta noite»

sex, 26 set
4

Exclusivo «A Protegida»: Tragédia! JD desaparece e Hector reescreve a carta de despedida

A Protegida
ter, 11 nov
5

Tem bichos-da-prata em casa? Saiba como acabar com eles de forma simples e eficaz

qua, 12 nov
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Exclusivo «Terra Forte»: Pânico! Vivi desaparece

Terra Forte
Ontem

Exclusivo «A Protegida»: Aruna está grávida de Virgílio

A Protegida
Ontem

A novela «Cacau» pode estar de volta com uma 2ª temporada? Matilde Reymão responde

Cacau
Ontem

Atriz conhecida da TVI fala abertamente sobre saúde mental e fez revelações: «Um caminho longo»

Ontem

Vanessa Martins fala abertamemte sobre procedimento estético que mudou completamente o seu rosto

sáb, 15 nov

Vem aí em «Terra Forte»: Sammy beija Flor

Terra Forte
Hoje
FORA DO ECRÃ

«Se te fizessem esse convite…»: Matilde Reymão dá finalmente a resposta que todos os portugueses queriam ouvir

Cacau
Hoje

Atriz conhecida da TVI fala abertamente sobre saúde mental e fez revelações: «Um caminho longo»

Ontem

A novela «Cacau» pode estar de volta com uma 2ª temporada? Matilde Reymão responde

Cacau
Ontem

Vanessa Martins fala abertamemte sobre procedimento estético que mudou completamente o seu rosto

sáb, 15 nov

«Estou em modo sobrevivência»: Vanessa Martins vive pesadelo noturno

sex, 14 nov

Casa de luxo de Mickael Carreira e Laura Figueiredo é inundada pela Depressão Cláudia

sex, 14 nov
Mais Fora do Ecrã