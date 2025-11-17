Vem aí em «Terra Forte»: Álvaro muda de ideias e aconselha Sammy a lutar por Flor

Em «Terra Forte», Maria de Fátima (Rita Pereira) revela a Álvaro (José Wallenstein) que está a pensar em candidatar-se a presidente do Ninho. Álvaro abre o jogo com ela a perguntar-lhe se está a fazer aquilo para Sammy (José Fidalgo) voltar para casa, assentindo ir falar com o filho.
Sammy fica surpreso por Álvaro (José Wallenstein) o aconselhar a voltar para casa para lutar pelo amor de Flor (Benedita Pereira), dizendo ter percebido que ela é uma mulher com muito mais categoria do que Maria de Fátima.
Álvaro conta que convenceu Sammy a voltar para casa e Maria de Fátima assente em apoiá-lo na sua recandidatura ao Ninho.
Recorde-se que, ainda há poucos dias, ÁLvaro ameaçou Flor: