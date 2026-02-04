Vem aí em «Terra Forte»: Sammy e Álvaro estão perto de desmascarar jogada de Maria de Fátima

Em «Terra Forte», Álvaro (José Wallenstein) diz a Sammy (José Fidalgo) que somente os ciúmes podem ter levado Maria de Fátima (Rita Pereira) a tirar tudo a Flor (Benedita Pereira), achando que ela pode ter descoberto que ele e Flor já se envolveram. Sammy fica apreensivo. Álvaro diz a Sammy que não pode ainda confrontar Maria de Fátima com o documento por achar que ela fez algum tipo de chantagem a Flor que também o pode envolver. Sammy concorda com o pai.

Álvaro faz o jogo com Sónia (Mafalda Tavares) perante Sammy de lhe terem deixado o envelope com o documento ali no Ninho. Álvaro e Sammy vão para um canto ver o documento.

Sammy e Álvaro concordam que Maria de Fátima deve ter arranjado alguma prova do envolvimento dele com Flor e está a usar isso para chantagear a irmã.

