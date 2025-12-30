Vem aí em «Terra Forte»: Marcus tem de escolher entre o dinheiro e Glória

Em «Terra Forte», Álvaro (José Wallenstein) diz a Marcus e Glória (Maria João Pinho) que eles estão naquela situação por culpa própria por terem andado todo aquele tempo juntos sem coragem para assumirem nada. Marcus (Vitor Hugo) defende-se que gosta mesmo de Glória a sério, e foi para a defender que expulsou os filhos de casa.

Marcus e Glória estão espantados por Álvaro lhes dizer que só casando eles vão poder atenuar não serem julgados por todos. Marcus esboça ar muito relutante por Álvaro salientar que ele também vai ter de abdicar do dinheiro dos seguros de Vivi (Sofia Nicholson) e da sua casa para os filhos para limpar a imagem de ambos.