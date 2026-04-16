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Vem aí em «Terra Forte»: Álvaro confronta Maria de Fátima com teste e faz proposta chocante

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 58min
Vem aí em «Terra Forte»: Álvaro confronta Maria de Fátima com teste e faz proposta chocante - TVI

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Em «Terra Forte», Álvaro (José Wallenstein) pede a Mariline para falar com Maria de Fátima (Rita Pereira). Moreira chega e fica surpreso por ver Álvaro na empresa.

Moreira indica a Álvaro que Maria de Fátima está no escritório, dizendo-lhe que já a avisou que ela devia dedicar mais tempo à família.

Maria de Fátima olha tensa para Álvaro a dizer-lhe ter ido ali com o objetivo de ela começar a dividir com Sammy (José Fidalgo), alguma coisa de tudo o que Manuel lhe roubou. Ela diz-lhe que sempre deu tudo a Sammy e aos filhos deles, com Álvaro a dizer ser esse o ponto que quer chegar, mostrando-lhe o resultado do teste que prova de Sammy não é pai de Dudu.

Maria de Fátima tenta disfarçar que aquele teste está errado, mas Álvaro diz-lhe que escusa de negar que foi amante de Manuel, e que Dani (Camy Ribau) e Dudu (Tomás Taborda) só podem ser filhos dele. Álvaro propõe que ela passe a empresa para Sammy, Dani e Dudu para que aquela verdade não seja desvendada.

Recorde como Álvaro e Sammy juntaram todas as peças:

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