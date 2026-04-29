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Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Farsa de Álvaro é descoberta da pior forma

  • TVI Novelas
  • Hoje às 10:01
Vem aí em «Terra Forte»: Farsa de Álvaro é descoberta da pior forma - TVI

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Em «Terra Forte», todos continuam a ouvir assombrados Maria de Fátima (Rita Pereira)  a assumir que os gémeos não são filhos de Sammy (José Fidalgo). Rosa Maria (Custódia Gallego) olha surpresa para Álvaro (José Wallenstein) enquanto ouve Maria de Fátima a dizer que Álvaro não quer que Sammy descubra nunca isso.

Maria de Fátima diz a Cobra (ricardo Burgos) que devia estar contente por Sammy a ter deixado por agora poder finalmente ficar com ela. Estaca em choque por Cobra dizer que ela já não faz parte dos seus planos de vida.

Recorde o pacto de Álvaro e Maria de Fátima:

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