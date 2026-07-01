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Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Rambo agride Álvaro violentamente e deixa-o inconsciente

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 1min
Vem aí em «Terra Forte»: Rambo agride Álvaro violentamente e deixa-o inconsciente - TVI

O pai de Sammy é apanhado desprevenido e eis o que acontece.

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Em «Terra Forte», Sammy (José Fidalgo) comenta com Eva (Josefine Winkler) que António (João Catarré) tem uma nova namorada e mostra-lhe uma foto de Débora (Elisa Volpatto). Eva identifica-a como a dona do Caluma. Sammy lembra-se de a ter visto a chorar e fica intrigado.

Nesse momento, Álvaro (José Wallenstein) deixa uma mensagem a Rosa Maria (Custódia Gallego). Ao abrir a porta de casa, é surpreendido por Rambo, que o agride e o deixa inconsciente.

Rambo prende Álvaro e ameaça-o para que deixe de interferir na vida dos outros. Depois volta a agredi-lo até ele desmaiar.

Recorde-se que Rambo trabalha para Débora:

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