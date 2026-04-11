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Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Bomba devastadora! Álvaro decide esconder verdade para proteger Sammy

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 56min
Vem aí em «Terra Forte»: Bomba devastadora! Álvaro decide esconder verdade para proteger Sammy - TVI

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Em «Terra Forte», Álvaro (José Wallenstein) diz a Rufino (Vitor Norte) precisar de saber uma última coisa, perguntando-lhe se os seus netos são afinal filhos de Manuel (António Capelo).

Álvaro diz a Rufino ser óbvio que há a possibilidade de Dani (Camy Ribau) e Dudu (Tomás Taborda) serem filhos de Manuel se Maria de Fátima (Rita Pereira) andava com ele na altura, dizendo querer poupar Sammy e os netos àquele sofrimento, indo ocultar a verdade a eles. Rufino somente diz a Álvaro para arranjar maneira de deturpar esse teste de ADN que Dudu fez com Sammy, confirmando ser verdade. Álvaro fica arrasado.

Álvaro diz desolado a Armando que Rufino disse quase explicitamente ser mesmo verdade que Manuel é o pai de Dani e Dudu, precisando mesmo de alterar o teste de ADN de Dudu com Sammy (José Fidalgo).

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