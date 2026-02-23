Vem aí em «Terra Forte»: Eva está apaixonada por uma mulher?

Em «Terra Forte», Marcus (Vitor Hugo) diz a Armando ser estranho que ele tenha ficado tão revoltado por ele ter ofendido Vivi (Sofia Nicholson) quando nem a conhecia, Armando (Ricardo Carriço) fica comprometido. Marcus avisa os filhos que tem o poder legal de não dividir o dinheiro dos seguros com eles, todos o olham tensos. Eva (Josefine Winkler) dá um estalo a Marcus, furiosa por ele insinuar que também está envolvida com Armando. Marcus diz a Armando para abrir o jogo com ele em relação a Vivi.

Eva chora revoltada a dizer a Joana (Vera Macedo) que Marcus a faz questionar se está a fazer bem em estudar Direito quando a lei o protege da injustiça que está a fazer aos filhos. Eva refere que só vai ficar com alguém que ame verdadeiramente. Joana questiona-a insinuante se isso se poderá aplicar a qualquer pessoa. Beijam-se com intensidade.

Recorde-se que Joana tem sido um grande apoio: