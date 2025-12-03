Atriz famosa faz desabafo emocionante sobre os filhos: «De lágrimas nos olhos e coração apertado»

Atriz famosa faz desabafo emocionante sobre os filhos: «De lágrimas nos olhos e coração apertado»

Uma partilha carregada de ternura está a emocionar as redes sociais, com uma mãe a refletir sobre o crescimento dos filhos e o desafio de lhes dar liberdade enquanto o coração aperta.

A reflexão de uma mãe voltou a comover as redes sociais. Numa partilha carregada de sentimento, Júlia Belard falou sobre o crescimento dos filhos e o desafio constante de os ver ganhar asas.

«É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti», começou por escrever, numa frase que resume o amor inteiro - e, tantas vezes, silencioso - de quem acompanha cada passo dos mais pequenos.

A emoção cresce nas palavras seguintes: «São tão pequenos mas já tão crescidos… que bonito é vê-los descobrir o mundo e que difícil também».

Entre orgulho e nostalgia, como mãe assume o que todas as mães sentem quando chega a hora de deixá-los ir, mesmo que por instantes: «Quero que sintam a liberdade de ir, porque estarei sempre aqui, à espera deles. Ainda que de lágrimas nos olhos e coração apertado».

A publicação rapidamente gerou centenas de reações de seguidores que se identificaram com o desabafo e elogiaram a ternura das palavras, sublinhando a doçura e a verdade de quem vive intensamente cada etapa da maternidade.

Veja aqui o vídeo:

