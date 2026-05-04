«Encontrar sempre espaço para achar que estamos gordas»: o desabafo desta atriz famosa é o 'espelho' de muitas mulheres

Júlia Belard partilhou uma reflexão bem-disposta sobre as preocupações das mulheres com o corpo, mesmo em meio a questões mais sérias, mostrando autoaceitação com humor.

«Entre tantas questões e tão complexas… sobra tempo para pensar em como vou voltar ao meu corpo neste verão. Impressionante esta capacidade que nós mulheres temos, no meio de tantos problemas sérios, encontrar sempre espaço para achar que estamos gordas e que podíamos/devíamos estar em muito melhor forma 😅😂», escreveu a actriz. Júlia aceita a fase actual: «Por agora aceito, e percebo que o copo está cheio. Que a vida é feita de fases, e que há beleza em todas as formas».

Com um toque de ironia, brincou: «não tivesse já eu sido a gordinha mais sexy do país 😂😂(kidding)». A publicação, que recorda a sua passagem por «Morangos com Açúcar» onde interpretou uma personagem com curvas, reforça a mensagem de que a beleza não se resume a um padrão.

Recorde Júlia Belard como Raquel nos «Morangos com Açúcar»: