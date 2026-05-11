«Viver entre a morte e a vida»: Atriz famosa partilha testemunho devastador durante a gravidez

A atriz Júlia Belard, de 37 anos, voltou a emocionar os seguidores ao partilhar um testemunho profundamente pessoal sobre um dos períodos mais difíceis da sua vida. Conhecida do grande público pelo papel de Raquel em Morangos com Açúcar, a atriz falou abertamente sobre a forma intensa e dolorosa como viveu a maternidade enquanto enfrentava a perda da mãe.

Mãe de dois rapazes e frequentemente associada a uma visão mais realista e transparente da maternidade, Júlia Belard tem usado as redes sociais para abordar temas ligados às emoções, aos desafios familiares e ao crescimento pessoal. Desta vez, a atriz surpreendeu ao recordar o momento em que descobriu que a mãe estava a morrer com um cancro terminal, precisamente numa fase em que se preparava para dar à luz o filho.

O testemunho tocou profundamente os seguidores pela honestidade e sensibilidade com que descreveu o contraste entre a dor do luto e a chegada de uma nova vida.

“Há dias que mudam a nossa vida para sempre. Quando soube que a minha Mãe estava a morrer com um cancro terminal, nunca mais fui a mesma. Foi como viver entre a morte e a vida, ao mesmo tempo. Enquanto me preparava para perder a minha Mãe, carregava dentro de mim uma vida. A efemeridade da vida. Como era possível viver o luto e a celebração da vida ao mesmo tempo? O meu bebé nasceu... e eu voltei a ver a cor da vida.

Uma parte de mim nunca mais foi a mesma. Mas, devagar, ao cuidar das feridas e emoções que nunca tinha verdadeiramente processado, fui-me transformando em alguém que espera estar a fazer o seu caminho de cura… para que vocês não o tenham de fazer por mim, queridos filhos.”

A publicação gerou uma onda de carinho e identificação entre os seguidores, que rapidamente encheram a caixa de comentários com mensagens de apoio e partilhas pessoais. “Consciência Sistémica ❤️ um beijinho no coração”, “Que belo entendimento da Vida! Muita força”, “Também tenho uma história assim 🤍🤍🥹🥹 Um beijinho” e “Meu amor 🌹 e ela está orgulhosa da tua caminhada” foram apenas algumas das reações deixadas pelos fãs.

Com este testemunho, Júlia Belard voltou a mostrar a importância de falar sobre a maternidade real, o luto e os processos de cura emocional, num relato que acabou por tocar profundamente muitas pessoas que passaram por experiências semelhantes.

Recorde-se da atriz na série «Morangos com Açúcar»: