  • Hoje às 08:30
«Era a gordinha»: Raquel dos Morangos com Açúcar 5 revela segredos dos bastidores

Revelamos tudo.

A atriz Júlia Belard, de 37 anos,  conhecida por dar vida a Raquel em Morangos com Açúcar 5, voltou a encantar os seguidores ao partilhar um vídeo nas redes sociais em que revela algumas curiosidades sobre a sua experiência nas gravações da famosa série juvenil.

Entre as histórias contadas, Júlia explicou que o seu personagem foi inicialmente concebido para refletir o impacto de uma adolescente com excesso de peso. Com a ajuda da sua mãe, conseguiu influenciar a história, mostrando que uma rapariga “gordinha” também pode saber dançar e conquistar o rapaz mais popular da escola, o Tomás. A atriz confessou que esta alteração tornou a experiência ainda mais memorável e enriquecedora, afirmando que adorou fazer parte do elenco e que guarda com carinho esta fase da sua vida.

Júlia Belard falou também sobre o processo de casting, recordando com entusiasmo os momentos que a levaram a integrar a série. A atriz questionou os fãs sobre as suas preferências, escrevendo: «Quem aí é fã de Morangos com Açúcar? 🍓 A série 5 marcou uma geração… qual foi a tua preferida?»

A publicação recebeu rapidamente muitos comentários de fãs, que mostraram grande entusiasmo e nostalgia: «Eish!!! O que me foste lembrar! Belos tempos. Beijinhos»; «Oh minha Julinha, lembro-me tão bem! Que bonito foi fazer parte disso…»; «A Raquel era super gata, tal como a Júlia 🤩»; «Lembro-me como se fosse hoje! Das melhores séries dos Morangos 🍓 Grande tiaaa, mais nada! O teu testemunho referente a esta situação só me faz querer que o papel estava guardado para ti, porque mesmo idealizado, conseguiram alterar para melhor ❤️»

Entre muitos outros comentários, ficou claro que a série continua a marcar gerações e que a participação de Júlia Belard permanece na memória afetiva de muitos fãs.

Com este vídeo, a atriz não só reviveu memórias pessoais, como também reforçou a importância de quebrar estereótipos e mostrar que todos podem brilhar e conquistar os seus sonhos, independentemente da aparência ou das expectativas sociais.

