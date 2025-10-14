«A vida puxou-me o tapete» : Atriz famosa mostra o seu lado vulnerável

A atriz Júlia Belard que interpretou a personagem Raquel Gameiro na quinta temporada da série juvenil Morangos com Açúcar, intitulada "Geração Rebelde", em 2007. tem-se destacado pela sua abertura em abordar temas relacionados com a saúde mental, partilhando com os fãs as suas experiências pessoais e lutas contra a ansiedade. A sua iniciativa tem como objetivo sensibilizar o público e desestigmatizar as doenças mentais, mostrando que estas podem afetar qualquer pessoa, independentemente da vida pública ou sucesso profissional.

Esta sexta-feira, 10 de outubro, assinalou-se o Dia Mundial da Saúde Mental, uma data que a atriz não deixou passar em branco. Nas suas redes sociais, Júlia partilhou um vídeo íntimo e emotivo, onde demonstra os pensamentos negativos que a ansiedade lhe traz, como: “Tenho medo”, “Estou a enlouquecer”, “Estás sozinha” e “És incapaz”.

Na legenda da publicação, a atriz explicou o impacto da ansiedade na sua vida e deixou uma mensagem de esperança para quem enfrenta desafios semelhantes:

"Nos últimos anos a vida puxou-me o tapete… umas quantas vezes seguidas. E assim, passei a estar numa relação próxima com esta querida amiga, a ansiedade. Achava que sabia o que era estar ansiosa ou ter ansiedade, mas este foi todo um outro campeonato… é impressionante o quanto nos pode condicionar, invadir com pensamentos e ideias erradas… e muito além disso. Mas sobretudo, pode fazer-nos sentir muito sozinhos, incompreendidos. Pode fazer-nos ainda achar que somos um peso para a nossa família, para os nossos amigos… pode proporcionar-nos muitos momentos desagradáveis. Mas há uma certeza no meio de tudo isto: não estás sozinho. Não estamos sozinhos. Só saber isso já nos traz algum reconforto. Não somos assim tão diferentes, nem tão esquisitos. Só precisamos de nos voltar a conectar uns com os outros, de nos sentirmos amados, ouvidos… e de termos alguém com quem partilhar a nossa vulnerabilidade. Não fosse afinal a mais bela de todas as qualidades do homem, a sua fragilidade."

No vídeo, Júlia Belard contou com a ajuda do filho mais velho, permitindo-lhe testemunhar este momento de vida real. A atriz explicou que o gesto serve para que, no futuro, o filho saiba que nunca está sozinho e que existe sempre um caminho para seguir.

A publicação sublinha dois pontos essenciais: o sentimento de solidão e incompreensão que a ansiedade pode provocar, e a importância de aceitar a própria vulnerabilidade, considerada por Júlia como uma das mais belas qualidades do ser humano.

Os comentários ao post foram muitos, com muitas mensagens de apoio e identificação: «Não estamos mesmo sozinhas! Grata por esta partilha tão real minha querida 🤍; «Descreveste perfeitamente o que sinto com a ansiedade..🫶»; «Lindo demais 🤍 uma mensagem que toca fundo e lembra o essencial: cuidar da nossa saúde mental é também cuidar de quem amamos».

Neste Dia Mundial da Saúde Mental, a atriz deixa claro que não é tão diferente de quem a acompanha, reforçando uma mensagem de empatia, esperança e conexão: não estamos sozinhos.

