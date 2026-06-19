Novas imagens do casamento de Júlia Palha voltam a dar que falar: «De cortar a respiração»

Júlia Palha voltou a fazer as delícias dos seguidores. A atriz da TVI recorreu ao Instagram para partilhar um novo vídeo com imagens inéditas do dia em que deu o nó com Frederico Porém Murta, uma cerimónia que já tinha conquistado as redes sociais e que continua a emocionar os fãs.

No registo, é possível ver vários momentos marcantes daquele que foi um dos dias mais especiais da vida da atriz, desde os olhares cúmplices aos instantes de celebração e felicidade.

Na descrição da publicação, Júlia Palha deixou uma mensagem carregada de emoção: «Um registo de cortar a respiração do dia mais feliz das nossas vidas».

As novas imagens não tardaram a conquistar os seguidores, que voltaram a encher a caixa de comentários com elogios e mensagens de carinho, rendidos ao romantismo e à cumplicidade do casal.

Veja o vídeo:

Júlia Palha casou-se no passado dia 30 de maio com Frederico Porém Murta, numa cerimónia que deu muito que falar nas redes sociais e na imprensa. Além de reunir várias caras conhecidas, o casamento destacou-se pelos detalhes da decoração e, sobretudo, pelo visual da atriz. Embora tenha escolhido um vestido branco romântico, assinado por Nuno Abrantes, foi o calçado que roubou as atenções: umas botas brancas de estilo cowboy, que substituíram os tradicionais sapatos de salto alto e deram um toque original e inesperado ao look de noiva.

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