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Após o ‘casamento do ano’, Frederico Murta declara-se a Júlia Palha: «Sou o homem que teve a sorte de casar contigo»

  • TVI Novelas
  • Há 1h e 22min
Após o ‘casamento do ano’, Frederico Murta declara-se a Júlia Palha: «Sou o homem que teve a sorte de casar contigo» - TVI

Dias após o casamento, Júlia Palha voltou a ser alvo de uma declaração de amor de Frederico Murta, que não escondeu a emoção neste novo capítulo da vida a dois.

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Quatro dias depois do que muitos já apelidam de 'casamento do ano', Frederico Murta voltou a declarar-se publicamente a Júlia Palha, num momento marcado pela emoção e pela partilha de afeto nas redes sociais.

O marido da atriz recorreu ao Instagram para deixar uma mensagem simples, mas carregada de significado: «Sou o Frederico. E sou o homem que teve a sorte de casar contigo @juliapalha».

A declaração rapidamente gerou reações entre os seguidores do casal, que continuam a acompanhar de perto esta nova fase da vida dos dois. Por entre os comentários salta logo à vista o da própria noiva, que conseguiu igualar a intensidade da declaração de amor: «A decisão mais acertada da minha vida 🤍». Júlia Palha não deixou o momento passar em branco, mostrando-se rendida ao gesto do marido.

Um registo que confirma a forte ligação entre o casal, poucos dias depois de oficializarem a relação, e que continua a somar destaque nas redes sociais.

Veja agora os comentários sobre o casamento de Júlia Palha e Francisco Murta no programa V+ Fama.

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