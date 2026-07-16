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O que aconteceu em Las Vegas? Marido de Júlia Palha partilha imagens improváveis em plena lua de mel

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 9min
O que aconteceu em Las Vegas? Marido de Júlia Palha partilha imagens improváveis em plena lua de mel - TVI

“Como é que a Júlia aceitou casar comigo”: a publicação do marido de Júlia Palha está a dar que falar

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Júlia Palha e Frederico Porém Murta continuam a viver dias inesquecíveis nos Estados Unidos, onde se encontram em lua de mel após terem celebrado o casamento em Portugal. A viagem do casal tem sido marcada por vários momentos especiais e, desta vez, foi Las Vegas a servir de palco para uma nova celebração simbólica que rapidamente conquistou os seguidores.

Conhecida pelas suas cerimónias extravagantes e pela célebre expressão «o que acontece em Las Vegas fica em Las Vegas», a cidade norte-americana inspirou os recém-casados a protagonizarem um momento divertido. Durante a estadia, Júlia e Frederico decidiram “voltar a casar”, numa cerimónia simbólica celebrada por um imitador de Elvis Presley.

Mas foi uma publicação partilhada por Frederico Murta nas redes sociais que acabou por chamar ainda mais a atenção dos fãs. O marido da atriz recorreu à inteligência artificial para criar um divertido carrossel de imagens, no qual surge acompanhado por um grupo de amigos, numa brincadeira inspirada na famosa frase associada a Las Vegas e ao filme icónico «A Ressaca».

No final da publicação, Frederico revela, em tom humorístico, que acabou por encontrar Júlia e, inesperadamente, os dois surgem novamente casados. Na legenda, escreveu: «Las Vegas fez o que Las Vegas faz. Perdemos a Júlia… mas no fim encontrámo-la. E, pelos vistos, também acabámos casados. 🤠💍🎰P.S.: Claramente que o único resquício de IA deste post está na última fotografia… ainda hoje não percebo como é que a Júlia aceitou casar comigo.»

Ora veja: 

A publicação não tardou a gerar inúmeras reações entre amigos e seguidores do casal, que rapidamente encheram a caixa de comentários com mensagens divertidas e elogios. Entre as respostas, destacam-se comentários como «Isto está muito bom ahahah», «Que espetáculo!! Ameii», «Lendário 🤣🤣🤣🤣🤣 abraço, divirtam-se, my friend!», «O amor não se escolhe. Sente-se.», «O que acontece em Las Vegas fica em Las Vegas», «Máximo» e ainda «Tão bom!».

Enquanto aproveitam a lua de mel do outro lado do Atlântico, Júlia Palha e Frederico Murta continuam a partilhar com os seguidores alguns dos momentos mais marcantes desta nova etapa das suas vidas, mostrando que, entre romance e humor, Las Vegas lhes proporcionou memórias que dificilmente esquecerão.

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