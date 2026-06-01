Todos falam das botas de Júlia Palha no casamento, mas o vestido escondia um segredo que poucos sabem

A imagem de Júlia Palha no seu casamento correu o mundo, com destaque para as botas brancas de estilo cowboy que roubaram todas as atenções. Mas há um detalhe que ninguém percebeu à primeira vista: o vestido escondia um segredo que poucos conhecem.

O vestido foi assinado pelo designer Nuno Abrantes. O look tinha um aspeto clássico, com folhos e silhueta romântica, mas escondia um detalhe que só foi revelado mais tarde: o vestido foi pensado para ser reutilizável, seguindo a tendência de sustentabilidade que tem vindo a crescer. A noiva apostou numa peça que, para além do momento do casamento, pode ser usada noutras ocasiões, tornando-o mais do que uma simples roupa de um dia.

Em entrevista à MAGG, o designer explicou que as já icónicas botas foram escolhidas ainda antes do vestido ser desenhado e que o mesmo acabou por ser construído à volta das mesmas. O vestido foi concebido como uma peça modular, pensada para mudar conforme a noite avançava. No início da cerimónia, a noiva usou uma versão mais longa, com saia completa e cauda. À medida que a festa ganhava ritmo, a peça foi sendo encurtada na frente, deixando as botas cowboy aparecerem gradualmente. Um «três-em-um», como explicou.

A combinação de botas e vestido com possibilidade de upcycling tornou o look de Júlia Palha num caso raro: um casamento onde o visual é ao mesmo tempo memorável, sustentável e com mensagem clara sobre os padrões da indústria.

Assista aos comentários sobre o casamento de Júlia Palha e Francisco Porém Murta no programa «V+ Fama»: