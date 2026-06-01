Os olhares, os beijos e as intrigas sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Todos falam das botas de Júlia Palha no casamento, mas o vestido escondia um segredo que poucos sabem

  • TVI Novelas
  • Hoje às 16:23
Todos falam das botas de Júlia Palha no casamento, mas o vestido escondia um segredo que poucos sabem - TVI

Um vestido que não é apenas um vestido.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

A imagem de Júlia Palha no seu casamento correu o mundo, com destaque para as botas brancas de estilo cowboy que roubaram todas as atenções. Mas há um detalhe que ninguém percebeu à primeira vista: o vestido escondia um segredo que poucos conhecem.

O vestido foi assinado pelo designer Nuno Abrantes. O look tinha um aspeto clássico, com folhos e silhueta romântica, mas escondia um detalhe que só foi revelado mais tarde: o vestido foi pensado para ser reutilizável, seguindo a tendência de sustentabilidade que tem vindo a crescer. A noiva apostou numa peça que, para além do momento do casamento, pode ser usada noutras ocasiões, tornando-o mais do que uma simples roupa de um dia.

Em entrevista à MAGG, o designer explicou que as já icónicas botas foram escolhidas ainda antes do vestido ser desenhado e que o mesmo acabou por ser construído à volta das mesmas. O vestido foi concebido como uma peça modular, pensada para mudar conforme a noite avançava. No início da cerimónia, a noiva usou uma versão mais longa, com saia completa e cauda. À medida que a festa ganhava ritmo, a peça foi sendo encurtada na frente, deixando as botas cowboy aparecerem gradualmente. Um «três-em-um», como explicou.

A combinação de botas e vestido com possibilidade de upcycling tornou o look de Júlia Palha num caso raro: um casamento onde o visual é ao mesmo tempo memorável, sustentável e com mensagem clara sobre os padrões da indústria.

Assista aos comentários sobre o casamento de Júlia Palha e Francisco Porém Murta no programa «V+ Fama»:

Relacionados

Nem vai acreditar como é que Kelly Bailey e Lourenço Ortigão terminaram o dia do casamento de Júlia Palha

A reação de Margarida Corceiro diz tudo: saiba o que deixou os convidados do casamento de Júlia Palha estupefactos

Júlia Palha quebra tradições e surpreende com detalhe inesperado no casamento

Parecem 20 anos mais novos! Ricardo Carriço, de 61 anos, celebrou 5 anos de casamento (recorde as imagens da festa)

Matilde Reymão revela novos detalhes de como será o casamento com Nic von Rupp

«Filhos e casamentos não salvam relações»: Atriz famosa fala sem filtros sobre vida a dois

O casamento deles 'fez correr muita tinta', hoje esperam um filho

Este é o motivo surpreendente que levou Jessica Athayde a tomar a iniciativa do pedido de casamento

Completamente diferente! Rosa Bela muda de visual para o casamento

Mais Vistos

Vem aí em «Terra Forte»: António abandona Débora

Terra Forte
qua, 20 mai
1

A reação de Margarida Corceiro diz tudo: saiba o que deixou os convidados do casamento de Júlia Palha estupefactos

Hoje
2

«Tenho de viver com isto para sempre»: Inês Abrantes, ex-namorada de Isaac Alfaiate, enfrenta batalha contra doença

Ontem
3

Vem aí em «Terra Forte»: Débora prepara jogada certeira para conquistar António

Terra Forte
Hoje
4

Vem aí em «Terra Forte»: António não resiste ao que sente e procura Débora

Terra Forte
Hoje
5

Vem aí em «Terra Forte»: José e Glória cedem ao desejo

Terra Forte
Hoje
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Exclusivo «Amor à Prova»: Manipulado por Tomás, Nico vira-se contra Alice e Cris

Amor à Prova
Hoje

Exclusivo «Terra Forte»: Babi assume não querer ficar com a filha

Terra Forte
Ontem

A reação de Margarida Corceiro diz tudo: saiba o que deixou os convidados do casamento de Júlia Palha estupefactos

Hoje

Madalena Aragão em lágrimas com conquista histórica de João Neves: «Não te sei dizer o orgulho»

Hoje

Nem vai acreditar como é que Kelly Bailey e Lourenço Ortigão terminaram o dia do casamento de Júlia Palha

Hoje

Vem aí em «Terra Forte»: António não resiste ao que sente e procura Débora

Terra Forte
Hoje
FORA DO ECRÃ

Todos falam das botas de Júlia Palha no casamento, mas o vestido escondia um segredo que poucos sabem

Hoje

Deu vida à icónica Papoila em «Morangos com Açúcar». Como está ela, 15 anos depois?

Hoje

Nem vai acreditar como é que Kelly Bailey e Lourenço Ortigão terminaram o dia do casamento de Júlia Palha

Hoje

De coração cheio, Fernanda Serrano vive momento inesquecível: «Um dia carregado de amor»

A Protegida
Hoje

A reação de Margarida Corceiro diz tudo: saiba o que deixou os convidados do casamento de Júlia Palha estupefactos

Hoje

Carla Vasconcelos, a eterna Papoila de «Morangos com Açúcar», partilha revolta: «O que se passa convosco?»

Hoje
Mais Fora do Ecrã