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Um mês depois, Júlia Palha e Frederico Murta partilham “o segredo para um casamento feliz”

  • TVI Novelas
  • Há 25 min
Um mês depois, Júlia Palha e Frederico Murta partilham “o segredo para um casamento feliz” - TVI

Uma partilha cheia de amor e algum humor.

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Frederico Porém Murta assinalou um mês de casamento com Júlia Palha com uma publicação carinhosa e bem-humorada, numa altura em que o casal continua a receber muitos elogios nas redes sociais. Na frase partilhada, o marido da atriz resumiu a dinâmica entre os dois com humor: “Um mês depois do ‘sim’, seguimos fortes: ela manda, eu concordo”.

A publicação surge poucas semanas depois de Júlia Palha e Frederico Porém Murta terem casado, a 30 de maio, numa cerimónia realizada na quinta da família da atriz, em Samora Correia, no Ribatejo. Desde então, o casal tem partilhado discretamente alguns momentos desta nova fase, mas sempre com muita boa disposição e carinho nas mensagens públicas.

Na legenda, Frederico acrescentou um coração branco, reforçando o tom afetuoso da publicação. A mensagem rapidamente gerou reações positivas, com muitos seguidores a elogiar a cumplicidade entre ambos e a concordar com a brincadeira sobre quem “manda” na relação.

Nos comentários, Júlia Palha respondeu de forma igualmente leve, deixando escapar a típica resposta de quem conhece bem o jogo de cintura do casal: “O segredo para um casamento feliz 😉🤍”. A troca entre os dois acabou por reforçar a imagem de proximidade e sintonia que os seguidores já associam ao casal.

A cumplicidade entre ambos tem sido visível desde o noivado, anunciado em maio de 2025, quando Júlia revelou que tinha dito “sim” a Frederico Porém Murta durante a Feira do Cavalo, em Jerez de la Frontera. Desde então, o casal foi somando momentos públicos marcados por romantismo e discrição.

O casamento de Júlia Palha e Frederico Porém Murta foi descrito como uma celebração de forte ligação às tradições ribatejanas, tendo reunido elegância, afetos e uma atmosfera familiar. A cerimónia decorreu na propriedade da família da atriz, no concelho de Benavente, e foi acompanhada de perto por vários meios de comunicação.

A atriz, de 27 anos, e o companheiro vivem agora os primeiros passos desta nova etapa como marido e mulher. A publicação de Frederico, com humor e ternura, mostra que o casal mantém o mesmo registo descontraído que tem marcado a relação desde o início.

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