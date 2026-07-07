Agora é a lua de mel que está a dar que falar. Júlia Palha escolhe destino que Cristina Ferreira elegeu como "a viagem que sempre quis fazer"

Pouco mais de um mês depois de subir ao altar, Júlia Palha continua a aproveitar uma das fases mais felizes da sua vida. Ao lado de Frederico Porém Murta, a atriz embarcou numa aguardada lua de mel pelos Estados Unidos e tem partilhado com os seguidores alguns dos momentos mais especiais desta aventura a dois.

O casal escolheu percorrer a icónica Route 66, uma das estradas mais famosas do mundo, numa viagem marcada por paisagens impressionantes, locais carregados de história e cenários que parecem saídos diretamente de um filme. Entre motéis típicos, estradas intermináveis e recantos emblemáticos da cultura americana, cada paragem tem servido de cenário para novas memórias.

Curiosamente, este é também um destino que há muito despertava o interesse de Cristina Ferreira. Antes de partir para os Estados Unidos em 2023, a apresentadora revelou nas redes sociais estar prestes a realizar um antigo desejo, ao escrever: “Embarco hoje numa viagem que sempre quis fazer. Vou ao país onde todos os sonhos são possíveis”. Uma descrição que parece encaixar na perfeição na experiência que Júlia Palha está agora a viver.

Nas fotografias mais recentes, a atriz surge descontraída e feliz ao lado do marido, mostrando alguns dos locais por onde já passou desde a chegada a Chicago, ponto de partida desta aventura pela Route 66. As imagens refletem não só a beleza dos cenários, mas também a cumplicidade do casal nesta nova etapa da vida.

Os seguidores não demoraram a reagir às publicações, deixando elogios como “Perfecttoooosss” e “de filme”, entre muitas outras mensagens. Depois de um casamento que reuniu familiares e amigos no final de maio, Júlia Palha e Frederico Porém Murta parecem determinados a aproveitar cada quilómetro desta viagem de sonho e, a julgar pelos registos partilhados, a aventura ainda tem muitos capítulos por escrever.