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Casou em Portugal e voltou a dizer “sim” em Las Vegas. A lua de mel de Júlia Palha continua a surpreender

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 45min
Casou em Portugal e voltou a dizer “sim” em Las Vegas. A lua de mel de Júlia Palha continua a surpreender - TVI

Mais um momento memorável na lua de mel do casal

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Júlia Palha está a viver dias inesquecíveis ao lado do marido Frederico Porém Murta. Depois de terem casado em Portugal, o casal partiu para os Estados Unidos em lua de mel, numa viagem que tem sido marcada por vários momentos especiais. E foi precisamente durante a estadia em Las Vegas que os dois decidiram voltar a casar, numa cerimónia simbólica, celebrada por um imitador Elvis, e que rapidamente conquistou os seguidores.

Antes de chegarem à famosa cidade norte-americana, a atriz e o marido percorreram parte da histórica Route 66, passando por vários cenários emblemáticos do Oeste americano. A viagem levou-os depois até Las Vegas, onde decidiram viver uma experiência muito característica da cidade, conhecida pelas suas capelas e pelas celebrações irreverentes que atraem casais de todo o mundo.

Júlia Palha voltou a dizer “sim” e apareceu vestida de noiva em frente à famosa Little White Wedding Chapel. Com véu e grinalda, a atriz partilhou o momento nas redes sociais: “Baby, I’m in Vegas… and Elvis just married us”, escreveu na legenda,

Júlia partilhou fotografias com alguns dos momentos desta cerimónia e a  publicação não tardou a gerar reações entre amigos e seguidores. Frederico Porém Murta deixou uma declaração apaixonada à mulher: “Caso-me contigo quantas vezes quiseres 🤍🤍🤍”. Já Rita Patrocínio não escondeu o entusiasmo e comentou apenas: “Ahhh amo 🔥”.

Além da cerimónia, o casal aproveitou para explorar alguns dos locais mais icónicos da cidade, incluindo hotéis e espaços emblemáticos de Las Vegas, como os casinos.

Depois do casamento em Samora Correia, Júlia Palha e Frederico Porém Murta continuam assim a construir memórias especiais do outro lado do Atlântico. E se o casamento em Portugal já tinha emocionado familiares e amigos, este inesperado segundo “sim”, em pleno coração de Las Vegas, tornou a lua de mel ainda mais inesquecível.

 

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