Júlia Palha quebra tradições e surpreende com detalhe inesperado no casamento

Júlia Palha casou-se este sábado, 30 de maio, com Frederico Porém Murta e voltou a surpreender com um look de noiva que fugiu ao óbvio. O detalhe que mais deu que falar foram as botas brancas de estilo cowboy, escolhidas em vez dos tradicionais sapatos de salto alto.

Um look romântico com 'twist'

Para o grande dia, a atriz apostou num vestido branco com folhos, assinado por Nuno Abrantes, num registo tradicional, mas com leitura moderna. Ainda assim, o visual ganhou personalidade com o calçado escolhido, que deu ao conjunto um toque mais descontraído e inesperado.

As imagens do casamento mostram uma noiva elegante, mas sem receio de fugir à norma, num enlace que decorreu na quinta da família, em Samora Correia.

Um casamento muito comentado

A cerimónia reuniu vários nomes conhecidos e foi marcada por uma forte atenção mediática, sobretudo pelos pormenores do vestido e da decoração. O tema já vinha a ser comentado há semanas, com destaque para o pedido de casamento feito em Jerez de la Frontera, na Feira do Cavalo, e para a expectativa em torno da festa.

A escolha das botas acabou por condensar bem a imagem que Júlia Palha tem vindo a construir: elegante, mas com vontade de imprimir identidade própria aos momentos mais importantes da sua vida.