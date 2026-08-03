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Júlia Palha conquista Hollywood... e já tem estrela no Passeio da Fama? As imagens do maior sonho da atriz

  • TVI Novelas
  • Há 1h e 38min
Júlia Palha conquista Hollywood... e já tem estrela no Passeio da Fama? As imagens do maior sonho da atriz - TVI

A viver uma lua de mel incrível, Júlia Palha emociona fãs ao mostrar o maior sonho da sua carreira: «Primeiro sonhas. Depois concretizas»

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Depois de viver um verdadeiro conto de fadas em Portugal, onde disse o "sim" numa cerimónia de sonho, Júlia Palha continua a desfrutar da lua de mel ao lado do marido numa viagem inesquecível pelos Estados Unidos.

A atriz tem partilhado vários momentos desta aventura, que já passou por Las Vegas, pela icónica Route 66 e, mais recentemente, por Hollywood, o lugar onde tantos sonhos ligados ao cinema ganham vida.

Foi precisamente durante a visita ao famoso Passeio da Fama que Júlia Palha revelou um dos seus maiores desejos. Com recurso à Inteligência Artificial, a atriz imaginou como seria ver o seu nome eternizado entre as maiores estrelas da indústria cinematográfica, criando uma imagem em que surge com a sua própria estrela no lendário Hollywood Walk of Fame.

A publicação não passou despercebida e foi acompanhada por uma legenda simples, mas carregada de significado: "First you dream it. Then you make it." ("Primeiro sonhas. Depois concretizas.")

Enquanto esse dia não chega, a atriz continua a aproveitar uma lua de mel memorável. Percorra a galeria e veja as melhores imagens 

 

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