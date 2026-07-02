Júlia Palha irreconhecível com novo visual: a cor de cabelo que ninguém esperava

Júlia Palha voltou a chamar a atenção com uma mudança de visual que está a dar que falar nas redes sociais. Na nova imagem, a atriz surge com o cabelo em tons rosados, num corte médio e desfiado, com risca ao meio e um acabamento leve e descontraído, que lhe muda completamente a expressão.

As fotografias mostram um look mais arrojado e fresco, com um ar muito atual. A cor rosa, subtil mas visível, reforça a transformação e dá ao visual um toque mais ousado, sem perder a elegância a que Júlia já habituou os seguidores.

Esta não é a primeira vez que Júlia Palha aposta numa alteração de look. Em 2023, já tinha surpreendido ao aparecer ruiva, depois de abandonar os cabelos loiros que lhe eram característicos, numa mudança que gerou muitos comentários positivos. Mais tarde, voltou a retocar o visual, mostrando diferentes nuances da cor e reforçando a relação próxima que mantém com quem a segue.

Nos comentários, os elogios multiplicaram-se. Mia Fernandes resumiu a reação de muitos com um simples “perfeita”, enquanto Soraia Chaves escreveu “You Did it!!! Amooo ❤️‍🔥”. Ana Marta Ferreira juntou-se à onda de entusiasmo com “BERROOOOSSS AMOOOOOO”.

A mudança, que foge ao registo mais clássico a que Júlia Palha costuma associar-se, parece ter conquistado de imediato colegas e seguidores. E a verdade é que este novo visual lhe dá um ar mais irreverente, sem deixar de ser sofisticado.

Recorde que Júlia Palha e Frederico Porém Murta casaram há cerca de um mês numa cerimónia encantadora e muito mediática: