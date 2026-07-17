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“Ai dá uma vontade de ter”: Júlia Palha mostra vontade de ser mãe… e a confissão aconteceu à frente de todos

  • TVI Novelas
  • Há 26 min
“Ai dá uma vontade de ter”: Júlia Palha mostra vontade de ser mãe… e a confissão aconteceu à frente de todos - TVI

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Júlia Palha foi uma das muitas figuras públicas rendidas ao mais recente momento partilhado por Rita Patrocínio e Tiago Teotónio Pereira nas redes sociais. O casal, que deu as boas-vindas à pequena Gabriela no passado dia 10 de julho de 2026, publicou um vídeo emocionante que mostra o primeiro encontro das filhas mais velhas, Camila e Júlia, com a bebé.

A publicação, acompanhada pela frase «O dia em que conheceram a mana 💖», rapidamente conquistou os seguidores, graças às imagens carregadas de ternura entre as três irmãs. Os primeiros momentos aconteceram ainda na maternidade e continuaram depois do regresso a casa, com muitos sorrisos, abraços e gestos de carinho dirigidos à recém-nascida.

Entre as milhares de reações deixadas na caixa de comentários, houve uma em particular que não passou despercebida. Júlia Palha mostrou-se completamente rendida ao vídeo e confessou: «Ai dá uma vontade de ter».

A espontaneidade da atriz rapidamente chamou a atenção dos fãs, sobretudo numa altura em que Júlia Palha vive uma fase muito feliz da sua vida pessoal, depois de ter casado recentemente com Frederico Murta. O casal encontra-se atualmente a desfrutar da lua de mel nos Estados Unidos, onde até protagonizou uma divertida cerimónia simbólica em Las Vegas.

O comentário da atriz deu origem a inúmeras reações dos seguidores, que encheram a publicação com mensagens como «AIII NÃO POSSO», «Socorro a Ju!!!», «Delicioso! Que família bonita», «Que sensação tão boa», «Muitos parabéns, que delícia de momento 🩷» e «Que amores lindos!!».

O vídeo tornou-se, assim, num dos conteúdos mais comentados dos últimos dias, não só pela ternura do encontro entre as irmãs, mas também pela reação de Júlia Palha, que acabou por despertar a curiosidade e a emoção dos seguidores.

Enquanto Rita Patrocínio e Tiago Teotónio Pereira vivem uma fase especialmente feliz com a chegada da terceira filha, foi precisamente o comentário da atriz que acabou por conquistar grande parte das atenções nas redes sociais.

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