Rita Pereira recebe chuva de comentários, entre eles de uma atriz internacional e de um jogador de futebol

Esta quarta-feira, 13 de novembro de 2024, Rita Pereira anunciou que, no dia anterior, tinha dado à luz pela segunda vez.

Foi, também, através da mesma publicação que a atriz revelou que a bebé chama-se Lowê.

A publicação já conta com mais de 200 mil gostos e com milhares de comentários de anónimos e de figuras públicas. Entre as mensagens, pode ver-se uma atriz internacional e um jogador de futebol luso-angolano que joga em Espanha: Juliana Paes e William Carvalho.

De relembrar que para além de Lowê, Rita Pereira e Guillaume Lalung têm mais um filho em comum, Lonô de 5 anos.