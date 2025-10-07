A Fazenda

Vem aí em «A Fazenda»: Filho de Esmeralda faz um pacto com o diabo?

  Há 2h e 29min
Vem aí em «A Fazenda»: Filho de Esmeralda faz um pacto com o diabo? - TVI

Fausto decide agir nas costas da mãe.

Em «A Fazenda», Esmeralda (Julie Sergeant) está com Miro (Pedro Hossi) e Miguel (Diogo Infante) para fazer a cessão de quotas do D-Lícia para Miro, mas assina o documento a custo.

Fausto diz a Svetlana (Sónia Balacó) tê-la chamado ali para lhe fazer uma proposta, dizendo que pode ficar com as quotas de Miro se o ajudar a vingar-se dele. Svetlana fica atónita por Fausto dizer que o bar nunca esteve sob suspeita da polícia, tendo sido aquilo um engodo de Miro para ela se ir embora do bar.

Esmeralda entrega desconsolada o documento a Miguel. Esmeralda pergunta-lhe se o problema de Eva (Margarida Corceiro) ficou resolvido e Miguel assente.

Recorde-se que Fausto não gosta de Miro, porque, anteriormente, ele raptou-o:

