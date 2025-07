Vem aí em «A Fazenda»: Esmeralda e Svetlana estão nas mãos de uma pessoa inesperada

Exclusivo «A Fazenda»: O negócio do bar de Esmeralda é outro (e ilegal)

Em «A Fazenda», Eduardo (Diogo Amaral) começa a ficar preocupado por Jéssica (Camy Ribau) ainda não ter chegado. Mafalda (Inês Aguiar) diz-lhe para mandar-lhe uma mensagem, dizendo ser normal nos jovens de hoje eles não atenderem o telefone. Jessica tenta convencer Esmeralda (Julie Sergeant) a dar-lhe trabalho no D-Lícia.

Esmeralda diz-lhe ter primeiro de falar com Eduardo, achando que ela não lhe contou que quer ir para ali trabalhar. Estaca gelada por Jessica dizer saber do jogo ilegal no bar e denunciá-la se ela não a empregar.

Parece que Esmeralda e Svetlana (Sónia Balacó) estão nas mãos da jovem.