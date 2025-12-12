Festa é festa

Morreu o filho do ator Júlio César

Morreu o filho do ator Júlio César - TVI

Hugo faleceu aos 58 anos.

O ator Júlio César, de 78 anos, encontra-se de luto após a morte do filho Hugo, de 58 anos, vítima de uma doença prolongada. A notícia foi anunciada pelo próprio artista através do seu Facebook, emocionando fãs e colegas de profissão.

Doença prolongada e batalha contra complicações

Em 2020, Hugo foi submetido a uma intervenção cirúrgica compliacada devido a um aneurisma da aorta torácica. Infelizmente, a recuperação complicou-se quando o filho contraiu uma bactéria hospitalar durante o internamento.

Luto e homenagem

A perda de Hugo deixa uma marca dolorosa na vida do ator, que expressou nas redes sociais a sua tristeza e homenagem ao filho. Amigos, fãs e colegas têm enviado mensagens de apoio, reconhecendo a coragem e resiliência de Júlio César diante desta situação difícil.

De recordar que Júlio César, também, tem enfrentado várias lutas contra o cancro:

