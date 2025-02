Vem aí em «A Fazenda»: Júlia sofre um grande acidente, após descobrir traição de Ary

Em «A Fazenda», Júlia (Kelly Bailey) arranca no jipe, muito transtornada por ter perdido Ary (Isaac Alfaiate) para Daniela (Soraia Tavares), nem sequer colocando o cinto de segurança.

Júlia continua a conduzir muito perturbada. Uma palanca surge na estrada, forçando-a a travar repentinamente, perdendo o controlo do jipe.

O jipe de Júlia está tombado numa vala. Ela recobra os sentidos, vendo que tem uma grande ferida no abdómen provocada pelo tronco de uma árvore. Arrasta-se para fora do jipe no limar das suas forças, acabando por desmaiar.

Talu (Evandro Gomes), a vir do aeroporto, vê Júlia caída no chão e tenta ajudá-la, mas esta recusa que ele lhe toque.

Recorde-se que Júlia tinha sido desafiada por Daniela a dar uma lição a Ary: