Este é o segredo por trás da pele maravilhosa de Kelly Bailey

Este artigo pode conter links afiliados*

Quando se fala em jovens talentos que conquistaram o público, Kelly Bailey está no topo da lista. Aos 27 anos, integra o elenco principal da novela "A Fazenda", da TVI, e é considerada uma das atrizes mais adoradas da sua geração. No vídeo mais recente em que mostra a sua rotina de cuidados, surge numa correria divertida enquanto aplica três produtos diferentes. Entre os comentários destacam-se elogios como: “A maior expert não profissional em cosmética que conheço” e ainda “Correria? Às vezes. Perfeita? Sempre!”.

Um dos produtos que surge na sua rotina é o Vichy Sérum Anti-Idade Liftactiv Collagen Specialist, formulado com ramnosa, um açúcar de origem vegetal conhecido por estimular a regeneração da pele e melhorar a sua firmeza. Este sérum foi desenvolvido para potenciar o colagénio natural, ajudando a reduzir linhas de expressão e rugas, enquanto ilumina e uniformiza o tom. Tem uma textura leve em loção, fácil de aplicar no dia a dia. Atualmente está disponível na Amazon com desconto de 36% — custa cerca de 34 euros em vez dos habituais 53,67 — o que o torna ainda mais apelativo para quem procura reforçar a sua rotina de skincare.

As opiniões na Amazon confirmam o efeito. “Por agora está a correr muito bem, deixa a pele suave e parece mais luminosa. Gosto muito”, refere uma utilizadora espanhola. De Itália, outra avaliação sublinha: “Óptimo produto, deixa a pele hidratada e lisa. É o melhor”. No Reino Unido, uma cliente resume: “A minha pele fica suave e flexível — adoro este sérum”.

Com esta escolha, Kelly Bailey mostra que cuidar da pele não precisa de ser complicado, mesmo em dias agitados. O Liftactiv Collagen Specialist é apenas um dos produtos que compõem a sua rotina, mas ajuda a perceber porque é que a atriz mantém uma pele firme, luminosa e cheia de frescura — um reflexo da disciplina que inspira tantas mulheres.

Adquira aqui

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.