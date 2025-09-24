Este é o segredo por trás da pele maravilhosa de Kelly Bailey

Este artigo pode conter links afiliados*

Este é o segredo por trás da pele maravilhosa de Kelly Bailey - TVI

Encontrámos um dos séruns de colagénio que faz parte da rotina da atriz — e está disponível na Amazon

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Quando se fala em jovens talentos que conquistaram o público, Kelly Bailey está no topo da lista. Aos 27 anos, integra o elenco principal da novela "A Fazenda", da TVI, e é considerada uma das atrizes mais adoradas da sua geração. No vídeo mais recente em que mostra a sua rotina de cuidados, surge numa correria divertida enquanto aplica três produtos diferentes. Entre os comentários destacam-se elogios como: “A maior expert não profissional em cosmética que conheço” e ainda “Correria? Às vezes. Perfeita? Sempre!”.

Um dos produtos que surge na sua rotina é o Vichy Sérum Anti-Idade Liftactiv Collagen Specialist, formulado com ramnosa, um açúcar de origem vegetal conhecido por estimular a regeneração da pele e melhorar a sua firmeza. Este sérum foi desenvolvido para potenciar o colagénio natural, ajudando a reduzir linhas de expressão e rugas, enquanto ilumina e uniformiza o tom. Tem uma textura leve em loção, fácil de aplicar no dia a dia. Atualmente está disponível na Amazon com desconto de 36% — custa cerca de 34 euros em vez dos habituais 53,67 — o que o torna ainda mais apelativo para quem procura reforçar a sua rotina de skincare.

As opiniões na Amazon confirmam o efeito. “Por agora está a correr muito bem, deixa a pele suave e parece mais luminosa. Gosto muito”, refere uma utilizadora espanhola. De Itália, outra avaliação sublinha: “Óptimo produto, deixa a pele hidratada e lisa. É o melhor”. No Reino Unido, uma cliente resume: “A minha pele fica suave e flexível — adoro este sérum”.

Com esta escolha, Kelly Bailey mostra que cuidar da pele não precisa de ser complicado, mesmo em dias agitados. O Liftactiv Collagen Specialist é apenas um dos produtos que compõem a sua rotina, mas ajuda a perceber porque é que a atriz mantém uma pele firme, luminosa e cheia de frescura — um reflexo da disciplina que inspira tantas mulheres.

Adquira aqui

serum vichy anti idade liftactiv

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

Relacionados

Vamos brilhar aos 70 anos: esta é a rotina de pele de Helena Isabel

Tem rugas, textura irregular ou manchas? Este creme de culto já ajudou milhares de pessoas

Acabou-se o constrangimento. Este antitranspirante está a mudar vidas

Este massajador elétrico anti-rugas conta com centenas de elogios e está agora a 27€

Mais Vistos

Quando as câmaras se desligaram na Bola de Ouro, eis o gesto inesperado de João Neves a Madalena Aragão

A Fazenda
Ontem
1

Madalena Aragão escreve texto comovente a João Neves: «O meu coração está quentinho por ti»

seg, 2 jun
2

Após rumores, Inês Aguiar abre o coração a pessoa especial: «Ter estado ao teu lado...»

A Fazenda
Ontem
3

Inês Aguiar, que arraso! Detalhe impressionante do conjunto da atriz deixa todos boquiabertos

A Fazenda
12 set 2024
4

Vem aí em «A Fazenda»: Depois de ser agredida, Daniela revela o segredo de Lukenia a Talu?

A Fazenda
Hoje
5

Vem aí em «A Fazenda»: Ary é esfaqueado

A Fazenda
Hoje
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «A Fazenda»: Ary é esfaqueado

A Fazenda
Hoje

Vem aí em «A Protegida»: Mariana e Laura revelam segredo que têm encondido

A Protegida
Hoje

Quando as câmaras se desligaram na Bola de Ouro, eis o gesto inesperado de João Neves a Madalena Aragão

A Fazenda
Ontem

Após rumores, Inês Aguiar abre o coração a pessoa especial: «Ter estado ao teu lado...»

A Fazenda
Ontem

«Hoje é um dia marcante na minha vida»: Ator famoso comove os fãs com desabafo sentido

Ontem

Vem aí em «A Fazenda»: Depois de ser agredida, Daniela revela o segredo de Lukenia a Talu?

A Fazenda
Hoje
FORA DO ECRÃ

“Quando discuto com o Tiago Felizardo”: Matilde Breyner replica momento icónico do Secret Story

Hoje

Madalena Aragão apanhada de surpresa durante o jantar de gala com a equipa do PSG. O motivo está viral

A Fazenda
Hoje

“Queres ver que vou voltar aos realities?”: Inês Aires Pereira não resiste e faz revelação inesperada

Para Sempre
Hoje

«Desato a chorar com raiva desmedida»: Atriz famosa larga todas as emoções após noticia preocupante

Hoje

Cristina Ferreira declara o seu amor por João Monteiro, após gesto romântico do namorado

Hoje

Kelly Bailey em provas de roupa secretas. Parece que um momento especial está a aproximar-se

Hoje
Mais Fora do Ecrã
IOL Footer MIN