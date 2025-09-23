Kelly Bailey não abdica: o ritual de beleza que mantém sempre impecável

Kelly Bailey e Lourenço Ortigão aventuram-se em viagem de mais de 15 horas com filho de 1 ano

A atriz, Kelly Bailey voltou a dar que falar nas redes sociais, desta vez com um post que tem sido amplamente comentado e elogiado pelos fãs. A atriz partilhou uma reflexão simples, mas poderosa: «Correria? Às vezes. Saltar a skincare? Nunca 🪭», sublinhando a importância de cuidar de si mesma, mesmo nos dias mais atribulados.

A atriz que dá vida a Júlia na novela «A Fazenda» é reconhecida não só pelo seu talento e pela carreira sólida na representação, mas também pela boa disposição, pela beleza e pela forma como comunica com o público através das redes sociais. A sua presença digital é marcada por publicações irreverentes, autênticas e cheias de carisma, características que conquistam diariamente milhares de seguidores.

Mais do que um simples desabafo, esta publicação reflete uma filosofia de vida que Kelly tem vindo a defender: valorizar a beleza natural e apostar na praticidade no dia a dia, tanto na forma como nos vestimos como na forma como cuidamos de nós. Para a atriz, manter uma rotina de autocuidado é essencial e a skincare diária é o seu grande segredo, independentemente da correria própria da sua vida profissional e pessoal.

Para além da sua carreira, Kelly Bailey partilha ainda momentos especiais da sua vida pessoal. Mantém uma relação com o também ator Lourenço Ortigão, com quem tem um filho, Vicent Blue, que se tornou presença querida entre os fãs do casal.

Com autenticidade e proximidade, Kelly Bailey continua a inspirar os seguidores, mostrando que, mesmo em dias agitados, não abdica de cuidar de si e de reforçar a importância do equilíbrio entre vida profissional, pessoal e bem-estar.

A atriz é constantemente elogiada pela sua beleza natural e boa disposição, até mesmo pelo apresentador Cláudio Ramos em pleno direto.

