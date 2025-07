Conheça o lugar especial de Kelly Bailey: «Para me lembrar do que me faz bem»

A comunhão com a natureza, a leveza dos dias quentes e a magia dos reencontros, foi assim que Kelly Bailey, 27 anos, viveu o regresso ao Boom Festival, acompanhada pelo companheiro de sempre, Lourenço Ortigão, 35 anos. A atriz partilhou vários registos no Instagram e deixou os seguidores encantados com a sua energia tranquila, longe dos holofotes, mais perto do essencial e neste lugar que lhe é tão especial.

Descalça, com os pés na terra e o olhar virado para o céu, Kelly publicou fotos e vídeos ao lado de Lourenço e de alguns amigos, num ambiente onde o tempo parece suspenso. A legenda, simples mas sentida, diz tudo: «Voltar ao Boom é sempre um reencontro. Um lugar onde se respira outro tempo. Este ano foram só dois dias, mas bastou para me lembrar do que me faz bem. Obrigada @boomfestivalofficial, mais uma vez ✨»

A resposta dos seguidores não se fez esperar. Entre muitos emojis de coração e elogios à simplicidade das imagens, destacam-se os comentários de colegas e amigas como Inês Castel-Branco: «Oh 😍» ou Beatriz Costa, que escreveu: «Sempre mágico. ✨». Um dos fãs resumiu o espírito do festival com as palavras: “Melhor festival de Portugal e do mundo, onde não existe raças nem cor, somos todos iguais ✌️❤️”.

O casal, que se conheceu nos bastidores da ficção da TVI, é um dos mais acarinhados pelo público português. Com uma relação sólida, cúmplice e discreta, deram as boas-vindas ao primeiro filho, Vicente Blue, em julho de 2023. Desde então, Kelly tem partilhado pequenos momentos desta nova fase, respeitando sempre a intimidade familiar.



No Boom, não houve poses ensaiadas, maquilhagens exageradas ou roupas de festival. Houve pele ao sol, risos genuínos, e momentos que quase conseguimos sentir através das imagens: o calor do fim da tarde, o som da música ao fundo e a vibração da liberdade.

Kelly Bailey continua a ser, aos olhos de muitos, a imagem da doçura e da autenticidade. E neste regresso ao Boom, confirmou aquilo que os fãs já sabiam: