Vem aí em «A Fazenda»: Após quase ter sido violada, Júlia pode estar metida em sarilhos

Em «A Fazenda», Ivandro (Vitor Hugo) olha apreensivo para Gaspar (Nuno Lopes) a contar-lhe que Barroso foi falar com Júlia (Kelly Bailey) por ter sido encontrada uma pulseira dela no jipe de Duarte. Januário (Hoji Fortuna) diz a Gaspar ter notícias de Maura.

Júlia confirma a Barroso que aquela pulseira é mesmo sua, mas não saber como ela possa ter ido parar ao jipe de Duarte por nunca ter entrado nele. Eva (Margarida Corceiro) safa a situação a dizer que foi ela que a perdeu no jipe.

Ary (Isaac Alfaiate) disfarça a sua tensão por Júlia lhe dizer ter a clara sensação que estava a usar a pulseira que foi encontrada no jipe de Duarte no dia em que ele desapareceu, não batendo isso com a história que Eva contou de a ter perdido no jipe dele dias antes.

De relembrar que Júlia não se recorda de nada: