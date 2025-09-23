Vem aí em «A Fazenda»: Júlia recusa apresentar queixa contra Duarte por violação

Em «A Fazenda», Miro (Pedro Hossi) vai a casa de Júlia para saber novidades de Eva (Margarida Corceiro), ficando aliviado por Júlia (Kelly Bailey) lhe dizer que ela está em segurança. Júlia diz ao tio que já decidiu que não vai apresentar queixa de Duarte (Cláudio de Castro) por não querer reviver o que sofreu em tribunal, dizendo que Duarte acabará por pagar pelos crimes que cometeu.

Júlia diz a Alex preferir mesmo não fazer queixa de Duarte por não querer reviver em tribunal todo o sofrimento que passou nessa altura, querendo focar-se agora em ir ser mãe.

Recorde que Duarte violou Júlia uma vez e tentou mais uma: