A Fazenda

Vem aí em «A Fazenda»: Júlia recusa apresentar queixa contra Duarte por violação

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 42min
Vem aí em «A Fazenda»: Júlia recusa apresentar queixa contra Duarte por violação - TVI

Esperava por isto?

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Em «A Fazenda», Miro (Pedro Hossi) vai a casa de Júlia para saber novidades de Eva (Margarida Corceiro), ficando aliviado por Júlia (Kelly Bailey) lhe dizer que ela está em segurança. Júlia diz ao tio que já decidiu que não vai apresentar queixa de Duarte (Cláudio de Castro) por não querer reviver o que sofreu em tribunal, dizendo que Duarte acabará por pagar pelos crimes que cometeu.

Júlia diz a Alex preferir mesmo não fazer queixa de Duarte por não querer reviver em tribunal todo o sofrimento que passou nessa altura, querendo focar-se agora em ir ser mãe.

Recorde que Duarte violou Júlia uma vez e tentou mais uma:

Relacionados

Vem aí em «A Fazenda»: Lukenia é roubada na sua própria casa

Vem aí em «A Fazenda»: Joel tenta roubar Alba, mas é apanhado num confronto explosivo

A Fazenda

Vem aí em «A Fazenda»: Alba é contratada para fazer um serviço criminoso

A Fazenda
Hoje

Vem aí em «A Fazenda»: Reviravolta - Eva foge com Joel?

A Fazenda
Hoje

Eduardo confronta Gustavo: «Porque é que tentaste matar a Mafalda?»

A Fazenda
Ontem

A Fazenda: Talu faz a chantagem fatal a Lukenia

A Fazenda
Ontem

A Fazenda: Eduardo e Sofia estão cada vez mais cúmplices

A Fazenda
Ontem

Lukenia está em pânico: «O vídeo desapareceu»

A Fazenda
Ontem
Mais A Fazenda

Mais Vistos

Ana Guiomar faz pedido de ajuda: «Precisa muito...»

Festa é Festa
Ontem
1

Ana Guiomar partilha novo look. E, este comentário vai surpreende-lo

Festa é Festa
qui, 17 abr
2

Escolhi o amor em vez do sonho de ser pai: a minha mulher é 15 anos mais velha

Ontem
3

Exclusivo «A Fazenda»: Joel assume à polícia que é cúmplice de Eva no acidente com Duarte

A Fazenda
sáb, 6 set
4

Exclusivo «A Fazenda»: Joel rapta Eva

A Fazenda
seg, 15 set
5

Vem aí em «A Fazenda»: Reviravolta - Eva foge com Joel?

A Fazenda
Hoje
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «A Fazenda»: Reviravolta - Eva foge com Joel?

A Fazenda
Hoje

Exclusivo «A Protegida»: Laura pede o divórcio a Jorge

A Protegida
dom, 21 set

Atriz famosa anuncia fase importante: «Hoje é o primeiro dia do meu tratamento...»

Ontem

Por amor a João Neves, Madalena Aragão enfrenta um novo e grande desafio

sáb, 20 set

Laura Figueiredo atualiza o estado de saúde da filha: «Esta semana foi dura»

Ontem

Exclusivo «A Fazenda»: Alba atropela Zuri

A Fazenda
dom, 21 set
FORA DO ECRÃ

Escolhi o amor em vez do sonho de ser pai: a minha mulher é 15 anos mais velha

Ontem

Diogo Amaral desafia Jessica Athayde e acaba surpreendido: «Subestimei a minha Célia»

A Fazenda
Ontem

Ana Guiomar faz pedido de ajuda: «Precisa muito...»

Festa é Festa
Ontem

Laura Figueiredo atualiza o estado de saúde da filha: «Esta semana foi dura»

Ontem

Atriz famosa anuncia fase importante: «Hoje é o primeiro dia do meu tratamento...»

Ontem

Há 8 truques simples para remover manchas e devolver o brilho à roupa

Ontem
Mais Fora do Ecrã
IOL Footer MIN