A Fazenda

Vem aí em «A Fazenda»: Júlia continua grávida

  • TVI Novelas
  • Hoje às 09:03
Vem aí em «A Fazenda»: Júlia continua grávida - TVI

Uma notícia bombástica!

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Em «A Fazenda», Júlia (Kelly Bailey) continua a lastimar-se a Leonor (Dalila Carmo) de como Miguel (Diogo Infante) foi capaz de a enganar com aquela mentira sobre Alex (Rodrigo Tomás). Leonor diz à filha que Miguel somente a tentou proteger.

Leonor olha espantada para Júlia a revelar que não chegou a interromper a sua gravidez por ter percebido que quer muito aquele filho, mesmo sendo ele de Alex.

Alex diz confiante a Andreia que Júlia vai acabar por perdoá-lo por lhe ter mentido, indo conseguir que fiquem juntos.

 

Relacionados

Vem aí em «A Fazenda»: Decisão drástica de Talu deixa todos em choque

Vem aí em «A Fazenda»: Mais arrependido do que nunca, Miguel tem de agir

A Fazenda

Vem aí em «A Fazenda»: Eva mente a Zuri sobre Talu

A Fazenda
Ontem

Vem aí em «A Fazenda»: Eduardo tem um novo amor

A Fazenda
Ontem

Vem aí em «A Fazenda»: Depois de interromper a gravidez, Júlia faz descoberta assustadora

A Fazenda
Ontem

A Fazenda: Eis o pedido de casamento de Talu a Zuri

A Fazenda
qui, 11 set

Eva assegura: «O Talu é um banana»

A Fazenda
qui, 11 set

A Fazenda: Entre lágrimas, relação de Talu e Eva chega ao fim 

A Fazenda
qui, 11 set
Mais A Fazenda

Mais Vistos

«Tinha saudades tuas e não sabia»: Ana Guiomar abre o coração e deixa mensagem nostálgica

Ontem
1

Na cidade do amor, Ana Guiomar está com companhia especial

Festa é Festa
seg, 8 set
2

Exclusivo «A Fazenda»: Júlia avança com o aborto, mas há algo que acontece

A Fazenda
seg, 8 set
3

«Hoje começo o dia com um pedido de ajuda!»: Sofia Arruda lança o alerta e não deixa ninguém indiferente

qui, 11 set
4

Sofia Arruda desabafa sobre período difícil: «Agosto foi intenso. Dei colo e precisei de colo»

ter, 2 set
5

Vem aí em «A Fazenda»: Júlia continua grávida

A Fazenda
Hoje
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

«Esta novela tem tudo para agarrar o público»: Terra Forte promete fazer a diferença nas suas noites

qui, 11 set

Vem aí em «A Fazenda»: Decisão drástica de Talu deixa todos em choque

A Fazenda
qua, 10 set

20 anos depois: Benedita Pereira e João Catarré estão de volta à TVI e protagonizam novo par romântico

qui, 11 set

Com calças estilo anos 90, Kelly Bailey 'quebra a regra'

A Fazenda
qui, 11 set

«Tanto tempo sem ti»: Aos 98 anos, Ruy de Carvalho emociona ao falar do grande amor da sua vida

qui, 11 set

Vem aí em «A Fazenda»: Joel recebe a melhor notícia de sempre

A Fazenda
ter, 9 set
FORA DO ECRÃ

Ator de “Morangos com Açúcar”estreia-se como realizador sobre “temas urgentes como o consentimento e o abuso”

Ontem

«Tinha saudades tuas e não sabia»: Ana Guiomar abre o coração e deixa mensagem nostálgica

Ontem

«Não me liguem, não esperem que responda a mensagens»: Marta Melro vive dia caótico e tem um motivo

Ontem

«É maravilhosa e eu adoro-a»: Diogo Amaral declara-se a mulher especial. E não é Jéssica Athayde

Ontem

Este ator de peso está de regresso à TVI para uma nova aposta na ficção

qui, 11 set

Roupa a menos de 5€? A nova coleção da atriz Carolina Carvalho está a ser um sucesso

qui, 11 set
Mais Fora do Ecrã
IOL Footer MIN