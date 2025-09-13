Vem aí em «A Fazenda»: Júlia continua grávida

Vem aí em «A Fazenda»: Ary descobre que Júlia vai interromper a gravidez… e não reage bem

Exclusivo «A Fazenda»: Júlia avança com o aborto, mas há algo que acontece

Em «A Fazenda», Júlia (Kelly Bailey) continua a lastimar-se a Leonor (Dalila Carmo) de como Miguel (Diogo Infante) foi capaz de a enganar com aquela mentira sobre Alex (Rodrigo Tomás). Leonor diz à filha que Miguel somente a tentou proteger.

Leonor olha espantada para Júlia a revelar que não chegou a interromper a sua gravidez por ter percebido que quer muito aquele filho, mesmo sendo ele de Alex.

Alex diz confiante a Andreia que Júlia vai acabar por perdoá-lo por lhe ter mentido, indo conseguir que fiquem juntos.