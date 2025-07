Vem aí em «A Fazenda»: Júlia entrega-se à polícia?

Em «A Fazenda», Miguel (Diogo Infante) diz a Júlia (Kelly Bailey) não conseguir fazer milagres e tirar Alex (Rodrigo Tomás) da cadeia. Júlia vinca ir entregar-se se ele não fizer nada, saindo disparada. Vítor chega, dizendo a Miguel ser da empresa de segurança.

Miguel pede ajuda a Alex (Rodrigo Tomás) com Júlia, dizendo que ela ameaçou entregar-se à polícia se ele não tirar Alex da cadeia. Alba assente falar com a sobrinha, mas somente se for recompensada por isso. Miguel olha-a fulo, mas acaba por assentir. Gustavo (Nuno Pardal) chega do tribunal. Miguel olha-o expectante.

Recorde-se que Júlia tem estado revoltada com as pessoas mais próximas: