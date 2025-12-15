Mais sensual do que nunca! Kelly Bailey fez parar a internet com este decote até ao umbigo

Kelly Bailey brilha em evento de luxo.

A atriz Kelly Bailey, noiva do ator Lourenço Ortigão, deu que falar ao partilhar os bastidores de um evento muito importante de uma marca de luxo. Contudo, mais do que o próprio evento, o que captou a atenção de todos foi o seu look e o novo visual que apresentou na ocasião.

Kelly Bailey deslumbrou com um vestido preto comprido, realçando um arrojado decote que evidenciava toda a sua elegância e sensualidade. A atriz surpreendeu ainda com o cabelo, que habitualmente usa solto ou com penteados simples, aparecendo desta vez com um apanhado irreverente e franja, acrescentando um toque moderno e sofisticado ao conjunto.

O efeito foi imediato, arrancando suspiros e elogios por parte de fãs e colegas de profissão. Nos comentários às publicações da atriz nas redes sociais, surgiram mensagens como: «Essa cara 🔥», «Essa franja.», «A mais perfeita!!!!», «Uauuu», «Perfect», «Love it 🫰🏾» (comentário de Rita Pereira), «Aiiii…. Amo a franja», entre muitos outros.

Nesta noite especial, Kelly Bailey mostrou não só a sua elegância e bom gosto, mas também a capacidade de reinventar o seu visual, conquistando elogios e reforçando a sua posição como uma das figuras mais admiradas no panorama artístico português.

Reveja aqui um video ternurento do filho de Kelly Bailey e Lourenço Ortigão, o pequeno Vicente: 

