Kelly Bailey em provas de roupa secretas. Parece que um momento especial está a aproximar-se

  • TVI Novelas
  • Há 1h e 56min
Kelly Bailey em provas de roupa secretas. Parece que um momento especial está a aproximar-se - TVI

Revelamos tudo!

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

A atriz Kelly Bailey que dá vida a Júlia na novela “A Fazenda”, voltou a dar que falar nas redes sociais, desta vez com uma publicação que tem gerado inúmeros comentários e elogios por parte dos fãs. Num registo intimista e positivo, partilhou uma frase simples, mas carregada de significado: «Ready for all that is coming 🌾», deixou claro que está pronta para abraçar o futuro com confiança, novos desafios e projetos.

Kelly Bailey é reconhecida não apenas pelo seu talento na representação e pela consistência da sua carreira, mas também pela energia contagiante, beleza e proximidade com o público. A sua presença digital reflete precisamente essa autenticidade que a caracteriza: publicações irreverentes, espontâneas e cheias de carisma, que conquistam diariamente milhares de seguidores.

Na publicação mais recente, a atriz partilhou várias fotografias que mostram diferentes momentos da sua vida. Entre elas, destacam-se registos captados no meio de provas de roupa, no evento da TVI Nova Grelha, imagens em ambiente descontraído com amigos que parecem ter sido tiradas em Londres, e ainda na estreia de uma série no qual vai participar. Estes instantâneos reforçam a imagem de uma mulher ativa, dinâmica e sempre em movimento, habituada a conciliar a vida profissional intensa com os compromissos sociais e pessoais.

Para além da carreira, Kelly Bailey partilha também momentos marcantes da sua vida privada. Está noiva do ator Lourenço Ortigão, com quem tem uma relação sólida e discreta, e juntos são pais do pequeno Vicent Blue, presença cada vez mais acarinhada pelos fãs do casal.

Reveja este momento quando a atriz fala de maternidade: 

Com esta reflexão simples, mas inspiradora, Kelly Bailey mostra-se preparada para novos capítulos, mantendo-se fiel à sua essência: uma mulher determinada, inspiradora e em constante evolução, que encontra no equilíbrio entre a vida pessoal e profissional a chave para continuar a conquistar o público.

Veja também: 

Quando as câmaras se desligaram na Bola de Ouro, eis o gesto inesperado de João Neves a Madalena Aragão - Novelas - TVI

«Hoje é um dia marcante na minha vida»: Ator famoso comove os fãs com desabafo sentido - Novelas - TVI

 

Mais Vistos

Quando as câmaras se desligaram na Bola de Ouro, eis o gesto inesperado de João Neves a Madalena Aragão

A Fazenda
Ontem
1

Madalena Aragão escreve texto comovente a João Neves: «O meu coração está quentinho por ti»

seg, 2 jun
2

Após rumores, Inês Aguiar abre o coração a pessoa especial: «Ter estado ao teu lado...»

A Fazenda
Ontem
3

Vem aí em «A Fazenda»: Depois de ser agredida, Daniela revela o segredo de Lukenia a Talu?

A Fazenda
Hoje
4

Inês Aguiar, que arraso! Detalhe impressionante do conjunto da atriz deixa todos boquiabertos

A Fazenda
12 set 2024
5

Vem aí em «A Fazenda»: Ary é esfaqueado

A Fazenda
Hoje
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «A Fazenda»: Ary é esfaqueado

A Fazenda
Hoje

Vem aí em «A Protegida»: Mariana e Laura revelam segredo que têm encondido

A Protegida
Hoje

Quando as câmaras se desligaram na Bola de Ouro, eis o gesto inesperado de João Neves a Madalena Aragão

A Fazenda
Ontem

Após rumores, Inês Aguiar abre o coração a pessoa especial: «Ter estado ao teu lado...»

A Fazenda
Ontem

«Hoje é um dia marcante na minha vida»: Ator famoso comove os fãs com desabafo sentido

Ontem

Vem aí em «A Fazenda»: Depois de ser agredida, Daniela revela o segredo de Lukenia a Talu?

A Fazenda
Hoje
FORA DO ECRÃ

Madalena Aragão apanhada de surpresa durante o jantar de gala com a equipa do PSG. O motivo está viral

A Fazenda
Hoje

“Queres ver que vou voltar aos realities?”: Inês Aires Pereira não resiste e faz revelação inesperada

Para Sempre
Hoje

«Desato a chorar com raiva desmedida»: Atriz famosa larga todas as emoções após noticia preocupante

Hoje

Cristina Ferreira declara o seu amor por João Monteiro, após gesto romântico do namorado

Hoje

Kelly Bailey em provas de roupa secretas. Parece que um momento especial está a aproximar-se

Hoje

«Paulo, parece que foi pintado...»: Fãs em delírio com a sensualidade de Paulo Pires em momento especial

A Protegida
Ontem
Mais Fora do Ecrã
IOL Footer MIN